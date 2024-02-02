Flaş... Flaş… Çalışma Bakanı açıkladı.13 ilaç geri ödeme listesine alındı

Merve Elçi
Flaş... Flaş… Çalışma Bakanı açıkladı.13 ilaç geri ödeme listesine alındı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 13 ilacın geri ödeme listesine alındığı duyurdu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medyadan yaptığı açıklamada 13 ilacın geri ödeme listesine alındığı belirtti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, sosyal medya hesabında bir duyuru paylaştı.

Bakan yaptığı duyuruda, “Sosyal Güvenlik Kurumumuzun ilaç listesinde bir değişiklik yaptık. 11’i yerli olmak üzere 13 yeni ilacı geri ödeme kapsamına aldık. İlaçlarımızın hastalarımıza iyi gelmesini diler, vatandaşlarımıza sağlıklı bir yaşam temenni ederim.” dedi.

Bakan Işıkhan’ın duyurduğu ilaçlar arasında, 2’si kanser, 1’i acil tansiyon düşürücü, 2’si antibiyotik, 2’si romatizma, 1’i psikiyatri, 1’i astım, 1’i KOAH, 1’i antibakteriyel ve 1’i antiviral ilaç olmak üzere toplam 13 ilaç bulunuyor.

Bu ilaçların 11’i yerli üretim olduğu bildirildi.

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