Son dakika... CHP yarın YSK'ya yürüyecek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabı X'den yaptığı açıklamada Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için yaptıkları itiraza rağmen hukuksuzca AKP adayı Mehmet Öntürk'e mazbata verildiğini ifade ederek herkesi YSK önünde toplanmaya çağırdı.

"BİZLER YARIN SAAT 15.00’TE YSK ÖNÜNDE OLACAĞIZ"

Özel yaptığı paylaşımda şunları söyledi,

"Hatay'ın sandıktaki iradesine günlerdir masa başı oyunlarla müdahale edilmektedir.

Başvurularımız sonuçlanmadan ve YSK kararını açıklamadan siyasi baskılarla haksızca ve hukuksuzca mazbata verilmiştir.

Bizler yarın saat 15.00’te YSK önünde olacağız.

Hatay'ın iradesine sahip çıkmak isteyen herkesi barışçıl ve anayasal hak arayışı için YSK önüne çağırıyorum."

NE OLMUŞTU?

Hatay'da CHP'nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Lütfü Savaş ile AKP'nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Öntürk başkanlık yarışında öne çıkmış ve seçimi AKP'nin adayı Mehmet Öntürk kazanmıştı. Yaşanan olay sonrası CHP Yüksek Seçim Kurulu'na seçimlerin iptali ve yenilenmesi için itiraz etti. Ancak mazbata, AKP'nin adayı Mehmet Öntürk'e verildi.

CHP yaşanan olay sonrası "İtiraz süreci devam ederken verilen mazbata meşru değildir" diyerek kamuoyuna bir basın açıklaması yaptı.

CHP'nin basın açıklaması şu şekilde,