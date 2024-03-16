Dolar 15 gün sonra bu rakama yükselecek. Merkez Bankası’nın raporundan sızdı

Kaynak: paradurumu
Dolar 15 gün sonra bu rakama yükselecek. Merkez Bankası’nın raporundan sızdı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), her ay periyodik olarak yayınladığı Piyasa Katılımcıları Anketi'nin Mart ayı raporunu bugün açıkladı. Açıklanan anket sonuçlarına katılan 70 katılımcı, doların 15 gün sonra çıkacağı rakamı ortaya çıkardı.

Dolar kurunda yaşanacak ani artışların önlenebilmesi için hayata geçirilen Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulaması, yaz aylarında tasfiye edilmeye başlanmış olsa da, aylarca yolunda olan tasfiye planı son haftalarda durma noktasına geldi.

KKM'den çıkışı bu hafta duyurulan BDDK raporuna göre, haftalık yüzde 0.3 oranına kadar düşmesi, ekonomi yönetiminin beklenin altında kalmasına neden olurken, bir taraftan yeni kısıtlamalar ile KKM'den TL'ye geçişi teşvik adımlar atmayı öngören TCMB, diğer bir taraftan da bankalar aracılığıyla kullanacağı teşviklerin yeni programını oluşturmaya başladı.

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ÜLKEDE FİZİKİ DOLAR TALEBİ KARŞILANAMIYOR

31 Mart Yerel Seçimler öncesi yaşanan olaylar önceki seçim dönemini hatırlatıyor. Darphanelerin altın üretiminde yetersiz kalması ve Türkiye'de fiziki dolar talebini karşılayabilecek bir arz bulunmaması, piyasa ve gerçek kur arasındaki makas farkını tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkarıyor.

FAİZLER SABİTLENDİ

Son PPK'da politika faizlerini yüzde 45'de sabit bırakmasıyla beraber ocak ve şubat aylarında açıklanan yüksek enflasyonlar, TL mevduat faizlerinde değişikliğe gitmek zorunda kalan TCMB, bankalara gönderdiği örtülü talimat ile TL mevduatlarını yukarı çekilmesini talep etti. Bu durumun temelinde ise KKM'de yaşanacak yeni tasfiyelerin önünü açmak ve Kur Korumalı Mevduat havuzundan çıkacak paranın döviz tevdiat hesaplarına gidişini engelleyerek, TL mevduat olarak stoklanmasını sağlamak yatıyor.

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15 GÜN SONRA DOLAR 40 TL OLACAK İDDİASI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), her ay periyodik olarak yayınladığı Piyasa Katılımcıları Anketi'nin Mart ayı raporunu bugün duyurdu. Paylaşılan raporda, ekonomi piyasalarında söz sahibi 70 katılımcının yanıtlarına yer verilirken, 31 Mart Yerel Seçimler sonrası görülmesi beklenen dolar kuru da ortaya çıktı.

Ekonomi piyasalarında söz sahibi 70 katılımcıya yöneltilen "Bankalararası döviz piyasası ABD Dolar kuru beklentiniz nedir?" Sorusuna, 31 Aralık 2024 tarihinde görülmesi beklenen dolar kuru için 40,5344 TL seviyesi işaret edildi.

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