DP açıkladı. AKP'den 6 milletvekiliyle görüşüyoruz

Cumhuriyet'in haberine göre, AKP'li 6 milletvekilinin Demokrat Parti'ye geçmek için görüşmeler yürüttüğüne dair iddialarda bulunan gazeteci Canan Kaya DP'li kaynakların görüşmeleri doğruladığını ifade etmişti. Canan Kaya’nın sosyal medya üzerinden duyurduğu haberle ilgili açıklama Demokrat Parti'li üst düzey bir yetkiliden geldi.

İDDİALARI DOĞRULADI

Canan Kaya sosyal medya hesabından iddiasını “Önceki gün AKP'li 6 vekilin Demokrat Parti'ye geçmek için görüşmeler yürüttüğü söylentisi gündeme gelmişti. Bu iddiayı sorduğum DP kaynakları, doğrudan olmasa da partiye yakın kişiler aracılığıyla bu yönde bir görüşme talebinin kendilerine iletildiğini doğruladılar.” İfadeleriyle paylaştı.

Bu iddialar karşısında konuşan DP’li üst düzey yetkili AKP'den DP'ye geçmeyi umut edenlerin olduğunu ve DP'nin herkesle olduğu gibi AKP ile de iletişiminin bulunduğunu aktardı. DP’li yetkili ayrıca "Türkiye'ye fayda sağlamak isteyen herkese kapımız açık" diye konuştu.