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DP açıkladı. AKP'den 6 milletvekiliyle görüşüyoruz

AKP'li 6 milletvekilinin Demokrat Parti'ye geçmek için görüşmeler yürüttüğü iddiasının gündeme gelmesinin ardından Demokrat Partili üst düzey yetkili, temasların yapıldığını ancak kesinleşen bir konunun olmadığını söyledi.

Haber Giriş: 25 Ağustos 2022 Perşembe - 17:00
Son Güncelleme: 25 Ağustos 2022 Perşembe - 17:05
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Flaş... Flaş... DP açıkladı. AKP'den 6 milletvekiliyle görüşüyoruz

DP açıkladı. AKP'den 6 milletvekiliyle görüşüyoruz
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Cumhuriyet'in haberine göre, AKP'li 6 milletvekilinin Demokrat Parti'ye geçmek için görüşmeler yürüttüğüne dair iddialarda bulunan gazeteci Canan Kaya DP'li kaynakların görüşmeleri doğruladığını ifade etmişti. Canan Kaya’nın sosyal medya üzerinden duyurduğu haberle ilgili açıklama Demokrat Parti'li üst düzey bir yetkiliden geldi.

İDDİALARI DOĞRULADI

Canan Kaya sosyal medya hesabından iddiasını “Önceki gün AKP'li 6 vekilin Demokrat Parti'ye geçmek için görüşmeler yürüttüğü söylentisi gündeme gelmişti. Bu iddiayı sorduğum DP kaynakları, doğrudan olmasa da partiye yakın kişiler aracılığıyla bu yönde bir görüşme talebinin kendilerine iletildiğini doğruladılar.” İfadeleriyle paylaştı. 

Bu iddialar karşısında konuşan DP’li üst düzey yetkili AKP'den DP'ye geçmeyi umut edenlerin olduğunu ve DP'nin herkesle olduğu gibi AKP ile de iletişiminin bulunduğunu aktardı. DP’li yetkili ayrıca "Türkiye'ye fayda sağlamak isteyen herkese kapımız açık" diye konuştu.

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Murat fırat
25.08.2022 18:35
Yolun sonu gözüktü görüşme yapmanıza gerek yok ki nasıl olsa kendileri gelecek  
 
Hamza kaya
25.08.2022 17:29
iyi bir genel başkanları olur hiç olmazsa  
 
M.Eroğlu
25.08.2022 17:23
Aşağıdan yukarıdan yolun sonu göründü gidiyorlar  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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