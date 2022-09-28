Demokrat Parti’den dikkat çeken altılı masa kararı

Enginyurt, "Millet İttifakının 13.Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu veya masadan biri olursa, Demokrat Parti olarak sonuna kadar destekliyoruz. Biz sonuna kadar masadayız." dedi.

DP'li Enginyurt sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı adayı konusunda altılı masanın adayını destekleyeceğini dile getiren Enginyurt, "Biz sonuna kadar masadayız." ifadesini kullandı. Enginyurt, DP Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı da etiketlediği paylaşımında, "Millet İttifakının 13.Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu veya masadan biri olursa, Demokrat Parti olarak sonuna kadar destekliyoruz. Ha siz derseniz ki: Filanca olursa desteklemiyoruz, o da sizin meseleniz. Erdoğanla yola devam edersiniz. Biz sonuna kadar masadayız."