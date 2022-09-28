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Demokrat Parti’den dikkat çeken altılı masa kararı

Demokrat Parti (DP) Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla DP'nin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası cumhurbaşkanı adaylığını destekleyeceğini duyurdu.

Haber Giriş: 28 Eylül 2022 Çarşamba - 20:31
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Demokrat Parti’den dikkat çeken altılı masa kararı

Demokrat Parti’den dikkat çeken altılı masa kararı
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Enginyurt, "Millet İttifakının 13.Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu veya masadan biri olursa, Demokrat Parti olarak sonuna kadar destekliyoruz. Biz sonuna kadar masadayız." dedi.

DP'li Enginyurt sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı adayı konusunda altılı masanın adayını destekleyeceğini dile getiren Enginyurt, "Biz sonuna kadar masadayız." ifadesini kullandı. Enginyurt, DP Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı da etiketlediği paylaşımında, "Millet İttifakının 13.Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu veya masadan biri olursa, Demokrat Parti olarak sonuna kadar destekliyoruz. Ha siz derseniz ki: Filanca olursa desteklemiyoruz, o da sizin meseleniz. Erdoğanla yola devam edersiniz. Biz sonuna kadar masadayız."

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Adem
28.09.2022 20:43
Bir milleti ancak onun azim ve kararlılığı kurtarır azim ve kararlılığınıza teşekkürler  
 
N.S.
28.09.2022 20:39
Helal olsun sana Cemal , hergecen gün puan topluyorsun. Ordu seninle , DP . Seninle gurur duyuyor..!!  
 
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