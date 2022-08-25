AKP’li eski isim CHP’ye katıldı. Rozetini Kılıçdaroğlu taktı

Son olarak, 31 Mart 2019’da yapılan yerel seçimde AKP Doğubayazıt Belediye Başkan Adayı ve eski Sağlık Bakanlarından Yaşar Eryılmaz’ın kardeşi, iş insanı Ertuğrul Eryılmaz Cumhuriyet Halk Partisi’ne katıldı.

Ertuğrul Eryılmaz’a rozetini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu taktı.

Halk TV'nin haberine göre; Kılıçdaroğlu’nun makamında yapılan katılım töreninde, Parti Örgütü ve Örgüt Yönetimi’nden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ve Parti Meclisi Üyesi ve Doğu Masası Koordinatörü Devrim Barış Çelik eşlik etti.

MİTİNGE DÖNÜŞMÜŞTÜ

Ertuğrul Eryılmaz’a rozetini Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu taktı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun makamında yapılan katılım töreninde, Parti Örgütü ve Örgüt Yönetimi’nden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ve Parti Meclisi Üyesi ve Doğu Masası Koordinatörü Devrim Barış Çelik eşlik etti.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Temmuz’da Ağrı’ya ziyarette bulunmuş ve Ağrılıların yoğun ilgisi ile karşılanmıştı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ağrı’da yapmak istediği esnaf ziyareti, halkın yoğun ilgisi nedeniyle mitinge dönüşmüştü. Ertuğrul Eryılmaz’ın Cumhuriyet Halk Partisi’ne katılımı, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun esnaf ziyareti diye başlayıp mitinge dönüşen Ağrı ziyareti sonrası, Doğu Masası çalışmaları kapsamında gerçekleşti. Önümüzdeki günlerde, Ağrı’da yeni katılımların da olacağı belirtiliyor.