Flaş... Flaş... İsrail Şam'a füze yağdırdı

İsrail Orda Doğu’yu karıştırmaya devam ediyor. 7 Ekim’den bu yana aralıksız olarak Gazze’yi bombalayan İsrail, ara ara saldırılarını başka bölgelere de yönlendiriyor.

İsrail kuvvetleri Gazze ve Lübnan’ın yanı sıra Suriye’yi de vurmaya devam ediyor.

Suriye devlet medyası başkent Şam'ın Kafr Susa bölgesine çok sayıda İsrail füzesi isabet ettiğini açıkladı. İngiliz haber ajansı Reuters, bu bölgenin çeşitli güvenlik kurumlarına ev sahipliği yaptığını duyurdu.

Bölge, 2023 yılının Şubat ayında İranlı askeri uzmanların öldürüldüğü bir İsrail saldırısında hedef alınmıştı. 19 Şubat 2023'te yaşanan saldırıda 5 kişi ölmüş, 15 kişi ise yaralanmıştı. O dönemde gerçekleşen saldırıda yaşamını yitirenlerin çoğunun sivil olduğu duyurulmuştu.