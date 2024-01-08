Flaş... Flaş... İstanbul'da toplu ulaşıma zam

İstanbul’da toplu taşımaya zam geldi. UKOME toplantısından çıkan karar ile İETT, servis araçları, taksi ve minibüs ücretlerine zam yapıldı.

Taksilerin açılış ücreti yüzde 28.09 artışla 19.17 TL'den, 24.55’TL’ye, kilometre başına ücret ise 12.89 TL'den, 17.61 TL’ye, kısa mesafe (indi-bindi) ücreti de 70 TL'den 90’TL’ye çıkarıldı.

İstanbulkart tam bilet ücreti 15 TL'den 18.07'ye, öğrenci bileti 7.31 TL'den 8.62 TL'ye çıkarken, Mavi Kart aylık fiyatı, tam 1.177 TL'den 1.388 TL'ye, öğrenci aylık abonman fiyatı da, 212 TL'den 250 TL'ye çıkarıldı.

SERVİS ÜCRETLERİNDE EN KISA MESAFE BİN 665 TL'YE ÇIKTI

Servis ücretleri okul/öğrenci taşımacılığında 0-1 Km 1.300 TL'den 1.665 TL'ye, personelde ise 675,84 TL'den 865,69 TL'ye ulaştı. Servislere yapılan zamlar ikinci yarıyıldan itibaren geçerli olacak.

Minibüslerde 0-4 kilometre, 15.50 TL, 4-7 kilometre arası 16,50 TL, 07-11 kilometre arası, 18 TL, 11-15 kilometre arası 28.50 TL, 15-20 kilometre arası 20 TL oldu. Minibüslerde öğrenci ücreti ise 10 TL oldu.

İstanbul'da okul servisleri için servisçiler yüzde 60 oranında, taksiciler ise yüzde 65 oranında zam talep ediyordu.