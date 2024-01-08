Shell yakıt ekonomisi için ipuçları paylaştı

Türkiye’de 1923'den bu yana hizmet veren Shell, 2050 yılına dek dünya çapında net sıfır emisyona ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda şirket, elektrik, hidrojen ve güneş gibi sürdürülebilir enerji kaynaklarına odaklanıyor ve yeni nesil çözümleri hayata geçiriyor. Aynı zamanda şirket, 1 milyar doları aşan AR-GE yatırımlarıyla düşük karbonlu teknolojiler ve yakıt verimliliğine odaklanan inovatif ürünleriyle sürücüleri destekliyor. Akaryakıt devi Shell, 8-14 Ocak Enerji Verimliliği Haftası kapsamında, araç kullanıcıları için önemli verimlilik ipuçları paylaştı. İşte verimli araç kullanımı için yapılması gerekenler:

VERİMLİ ARAÇ KULLANIMI İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

Shell güçlü temizleme molekülleri içeren yeni nesil yakıtlarıyla da tüm yolculukları daha verimli kılmayı amaçlıyor. Yüksek inovasyon ve teknoloji ürünleri olan bu yakıtların yanı sıra verimlilik konusunda toplumsal farkındalık için de çalışan Shell, Enerji Verimliliği Haftası kapsamında önemli verimlilik ipuçları paylaştı. İşte yakıt ekonomisi için 10 ipucu...

Shell, ani fren ve ani hızlanmaların yarattığı verimsizliğe dikkat çekerek araçların makul hızda ve hıza uygun viteste kullanılmasını, otoyolda sabit bir hızda ilerlenmesini tavsiye ediyor.

Aracın motorunun, yağının, lastik hava basıncının düzenli olarak kontrol edilmesi, uygun motor yağının kullanılmasının da kritik önemine dikkat çekiyor.

Gereksiz klima kullanımı ve camların açık olması, araçta gereksiz yük bulunması da verimliliğe olumsuz etki ediyor.

Çok yoğun ve ilerlemeyen bir trafikte aracın motorunun durdurulması ise bir diğer önemli tavsiye olarak karşımıza çıkıyor.

Araç servis ve bakımlarının düzenli takibi ve en küçük bir arızada dahi servise gidilmesi de verimlilik için sunulan öneriler arasında yer alıyor.

GENÇLER YENİ İNOVASYONLAR GELİŞTİRİYOR

Ayrıca Shell, dünyanın en uzun soluklu öğrenci yarışmalarından olan Shell Eco-marathon’ı gerçekleştiriyor. Bu yarışmayla şirket, gençlerin enerji teknolojileri, alternatif enerji kaynakları ve taşıtlarda enerji verimliliği alanlarındaki bilgi birikimlerini artırmalarına katkı sağladı. 2005’ten bu yana Türkiye’den 145’ten fazla takım ve iki binden fazla öğrenci bu programla uluslararası ağın bir parçası olma fırsatı yakaladı.

HEDEFİ 2050 YILINA KADAR NET SIFIR EMİSYON

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Shell Türkiye Ülke Başkanı ve Enerji Verimliliği Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Erdem, artan dünya nüfusu ve gelişen teknolojiye bağlı olarak enerjiye olan talebin arttığını ve bu talebin sadece mevcut kaynaklarla karşılamanın mümkün olmadığını belirtti. Enerji verimliliğinin çevre ve ekonomi açısından değerinin çok büyük olduğunu anlatan Erdem, 8-14 Ocak Enerji Verimliliği Haftası nedeniyle enerji kullanımında verimliliğin önemine dikkat çekti. Enerjisinin çoğunu ithal eden ülkemizin, global olarak artan enerji maliyetlerinin etkisini azaltmak açısından enerji verimliliğinin büyük önem arz ettiğini söyleyen Erdem, “Kişisel, kurumsal ve ülke ekonomisi açısından daha az enerji tüketmek ve enerjiyi verimli kullanmak hepimizin iş yapış şeklinin içerisinde olmalı. Ayrıca sağlanacak verimliliğin, ekonomik büyüme ve sosyal kalkınmaya katkı sağladığı muhakkak. Enerji verimliliği, enerji tüketimi nedeniyle oluşan karbon salınımlarının azaltılması için en hızlı sonuç alınabilecek alan. Enerji verimliliği amacıyla yapılan tüm yatırımlar, çoğunlukla hızlı bir şekilde geri dönmekte ve karlı yatırımlar olmakta. Ayrıca davranışların değiştirilmesi ile de büyük ölçekte tasarruf sağlamak mümkün. Bireylerin, tüm kurum ve kuruluşların sorumluluk almasıyla enerji verimliliği toplumsal bir harekete dönüşebilir. Shell olarak enerji verimliliği, 2050 yılına kadar net sıfır emisyon ile faaliyet gösteren bir şirket olma hedefimizde önemli bir yere sahip” diye konuştu.