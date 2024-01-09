Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu'dan taksicilere skandal savunma. Zam oranını beğenmeyen taksiciler camı çerçeveyi indirmişti

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Temsilcisi olan Aksu, yayınladığı yazılı açıklamada, dün yapılan UKOME toplantısında masada taksici esnafını ilgilendiren iki önemli konunun olduğunu belirtti.

Bunlardan birinin UKOME toplantısında minibüsten 8+1 sarı siyah taksiye dönüşen araçların, 4+1 sarı taksiye dönüşümü olduğunu söyleyen Aksu, şunları söyledi:

"OLAYLARA UKOME'NİN KARARI SEBEP OLMUŞTUR"

"UKOME toplantısında 4+1'e dönüşüm konusu, ocak ayı içerisinde yapılacak alt komisyona gönderildi ve şubat ayı içerisinde yapılacak UKOME toplantısının gündemine alınmasına karar verildi. UKOME'nin bu kararına dışarıda bekleyen 8+1 sarı siyah taksiye dönüşen taksici esnafı hiç tasvip etmediğimiz nahoş olaylara sebebiyet vermiştir. 2022 yılı içerisinde 1755 adet minibüs, dönüştükleri günden bugüne kadar müşteri bulamadıkları için para kazanamaz ve araçlarının masraflarını dahi karşılayamaz hale gelmiştir. Bu nedenle tepki göstermişlerdir."

"ZAMMI BEĞENMEME DEĞİL KARARA TEPKİYDİ"

Aksu, "Taksimetre zammını beğenmeyen taksiciler taşkınlık yaptı" benzeri çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade ederek, "8+1 sarı siyah taksiye dönüşen esnafımızın UKOME'nin aldığı karara olan tepkisiydi." diye konuştu.