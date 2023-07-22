Flaş... Flaş... Kemal Kılıçdaroğlu istifa şartını açıkladı

Gazeteci Altan Sancar'ın aktardığı bilgilere göre, CHP lideri Kılıçdaroğlu "CHP’yi bilen ve bagajı olmayan birini getirin, hemen istifa ederim” dedi.

Flaş... Flaş... Kemal Kılıçdaroğlu istifa şartını açıkladı

Değişim tartışmalarının devam ettiği CHP’de gözler bugün düzenlenen belediye başkanları toplantısına çevrilmişti. Özellikle geçtiğimiz gün sızdırılan toplantı kaydıyla gözlerin çevrildiği İmamoğlu’nun toplantıda ne söyleyeceği merak ediliyordu.


Diken’den Altan Sancar’ın toplantıya katılanlardan edindiği bilgilere göre, İmamoğlu toplantıda söz alarak, yaptığı sunumda değişime dair fikirlerini aktardı. İmamoğlu bu sırada Kılıçdaroğlu’na “Değişim olmazsa yerel seçimlerde kaybetme riskimiz var” dedi. Hatta İmamoğlu bu nedenle adaylığını dahi gözden geçirebileceğini ima eden sözler kullandı.

İmamoğlu ayrıca sızdırılan toplantıya ilişkin olarak “İsimler bana geliyor, bu konuda görüşlerimi aktarıyorum. Herkesle de görüşmüyorum. Görüştüğüm isimlere de size söylediklerim dışında bir şey söylemiyorum” dedi.

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İmamoğlu’nun görüşlerini aktardığı sırada söze giren CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, “Toparlayalım” dedi. İmamoğlu buna karşı “Konuşacağım” tepkisini göstererek değişime ve son dönemdeki tartışmalara ilişkin bakışını anlattı.

Toplantıda konuşan Kılıçdaroğlu’ysa “Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir” sözüne bir başka sözle karşılık verdi ve “Değişim isteyenlerin çoğu MYK’da yer almayan isimler” dedi.

Toplantıda konuşan Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu’ysa İmamoğlu’na sert ifadelerle yüklendi. İmamoğlu’ysa bu duruma tepki göstererek, “Toplantı kayıtlarını talep edeceğim, hakaret davası açacağım” dedi.

Toplantı sonunda Kılıçdaroğlu “Kurultayı bu yıl yapmak zorundayız” ifadelerini kullandı.

Gazeteci Altan Sancar son olarak sosyal medya hesabından paylaştığı gönderide ise CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun istifa şartını açıkladığını aktardı.

Sancar’ın paylaşımı şu şekilde:

Kılıçdaroğlu toplantıda “CHP’yi bilen ve bagajı olmayan birini getirin, hemen istifa ederim” dedi.”

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