CHP’nin kalbini bilen gazeteci Yalçın Bayer açıkladı. İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na adaylık resti

CHP’de bugün düzenlenen belediye başkanları toplantısının yankıları sürmeye devam ederken, kulisler toplantıda konuşulanlarla hareketlilik devam ediyor.

CHP’nin kalbini bilen gazeteci Yalçın Bayer açıkladı. İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na adaylık resti

Gazeteci Yalçın Bayer CHP belediye başkanları toplantısından edindiği bilgiyi sosyal medya hesabından paylaştı.

“KILIÇDAROĞLU DEVAM EDERSE BEN YOKUM”

Yalçın Bayer, İmamoğlu’nun Kılıçdaroğlu’na rest çekerek genel başkanlığa devam ederse “ben yokum” dediğini açıkladı.

Bayer paylaşımında “Bugün CHP Belediye Başkanları toplantısında konuşan İmamoğlu, Kılıçdaroğlu’na “Siz genel başkanlığa devam ederseniz, yerel seçimlerde ben yokum” demiş, bunun üzerine Ahmet Akın, İmamoğlu’na “Konuşmanızı toparlayın” dediğinde, “Toparlayamam, dinleyeceksin” karşılığını vermiş. Olmuyor, ayıp.” İfadelerini kullandı.

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