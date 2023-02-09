Flaş... Flaş... Tüm Türkiye'de memur maaşları 11 Şubat'ta hesaplara yatacak

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde yaklaşık 10 saat arayla meydana gelen, başta Hatay olmak üzere Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Adana, Kilis, Diyarbakır, Elazığ ve Şanlıurfa'da yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye’nin gözü, arama - kurtarma çalışmalarına çevrildi.



Türkiye yıkımın yaralarını sarmaya çalışırken memur maaşları ile ilgili yeni bir karar geldi.



Türkiye geneli memur maaşları 4 gün erkene çekildi. 11 Şubat’ta maaşlar ödenecek.