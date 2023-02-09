9 Şubat 2023 Perşembe
İstanbul 5°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Flaş... Flaş... Tüm Türkiye'de memur maaşları 11 Şubat'ta hesaplara yatacak

Flaş... Flaş... Tüm Türkiye'de memur maaşları 11 Şubat'ta hesaplara yatacak

Türkiye geneli memur maaşları 4 gün erkene çekildi. Maaşlar 11 Şubat’ta hesaplara yatacak.

Haber Giriş: 9 Şubat 2023 Perşembe - 15:53
Takip Et

Flaş... Flaş... Memur maaşları 11 Şubat'ta hesaplara yatacak

Flaş... Flaş... Tüm Türkiye'de memur maaşları 11 Şubat'ta hesaplara yatacak
+
Aa
-

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde yaklaşık 10 saat arayla meydana gelen, başta Hatay olmak üzere Gaziantep,  Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Adana, Kilis, Diyarbakır, Elazığ  ve Şanlıurfa'da yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye’nin gözü, arama - kurtarma çalışmalarına çevrildi.

Türkiye yıkımın yaralarını sarmaya çalışırken memur maaşları ile ilgili yeni bir karar geldi.

Türkiye geneli memur maaşları 4 gün erkene çekildi. 11 Şubat’ta maaşlar ödenecek.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Vergiler Nerede?
9.02.2023 16:26
Selim Kaya evet güzel düşünce ama demezler mi bu hükumet nerede? Bu zor zamanlarda yanımızda olmayacaksa ne işi var orada? Bu kadar vergiler neden toplandı. Nerede bu vergiler diye sorulmaz mı?  
 
Vatandaş
9.02.2023 16:25
Maaşları erken yatıracağına, 5'er, 10'ar bin fazla yatır, bir işe yarasın.  
 
Emre Çamyar
9.02.2023 16:20
Salim kaya ben bir kamu calisaniyim Allaha şükür yapıyoruz yardımınızı deprem bölgesine yapmaya da devam edeceğiz  
 
TÜM YORUMLAR (4)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Liyakatsızlar sıcak yataklarında yatarken liyakatlılar soğuk havada bir kişiyi bile yaşatma mücadelesinde
1
﻿Liyakatsızlar sıcak yataklarında yatarken liyakatlılar soğuk havada bir kişiyi bile yaşatma mücadelesinde
﻿Liyakatsızlar sıcak yataklarında yatarken liyakatlılar soğuk havada bir kişiyi bile yaşatma mücadelesinde
﻿İmamoğlu twitter kısıtlanınca Erdoğan'ı uykusuz bırakacak açıklama yaptı. Hatay için de çok önemli bir Twit attı
2
﻿İmamoğlu twitter kısıtlanınca Erdoğan'ı uykusuz bırakacak açıklama yaptı. Hatay için de çok önemli bir Twit attı
﻿İmamoğlu twitter kısıtlanınca Erdoğan'ı uykusuz bırakacak açıklama yaptı. Hatay için de çok önemli bir Twit attı
﻿Dondurucu soğukta üzerinde bira markası logosu var diye AFAD, polar bağışlarını kabul etmedi
3
﻿Dondurucu soğukta üzerinde bira markası logosu var diye AFAD, polar bağışlarını kabul etmedi
﻿Dondurucu soğukta üzerinde bira markası logosu var diye AFAD, polar bağışlarını kabul etmedi
﻿AKP'li eski vekilin boş arabalara efelik yaptığı ortaya çıktı. 'Abla bunlar boş abla, boş bu arabalar'
4
﻿AKP'li eski vekilin boş arabalara efelik yaptığı ortaya çıktı. 'Abla bunlar boş abla, boş bu arabalar'
﻿AKP'li eski vekilin boş arabalara efelik yaptığı ortaya çıktı. 'Abla bunlar boş abla, boş bu arabalar'
﻿Volkan Demirel'i yıllarca eleştiren Beşiktaşlılar Volkan'ı bağırlarına bastı
5
﻿Volkan Demirel'i yıllarca eleştiren Beşiktaşlılar Volkan'ı bağırlarına bastı
﻿Volkan Demirel'i yıllarca eleştiren Beşiktaşlılar Volkan'ı bağırlarına bastı
﻿Fuat Oktay deprem bölgesinde çalışan CHP’li belediyeleri hedef aldı: Siz kimsiniz ya
6
﻿Fuat Oktay deprem bölgesinde çalışan CHP’li belediyeleri hedef aldı: Siz kimsiniz ya
﻿Fuat Oktay deprem bölgesinde çalışan CHP’li belediyeleri hedef aldı: Siz kimsiniz ya
﻿Depremde yaralanan 156 kişi, TCG İskenderun gemisiyle Mersin'e sevk edildi
7
﻿Depremde yaralanan 156 kişi, TCG İskenderun gemisiyle Mersin'e sevk edildi
﻿Depremde yaralanan 156 kişi, TCG İskenderun gemisiyle Mersin'e sevk edildi
﻿Son Dakika... OHAL kararı Meclis'te kabul edildi
﻿Son Dakika... OHAL kararı Meclis'te kabul edildi
﻿Son Dakika... OHAL kararı Meclis'te kabul edildi
﻿Eski Gaziemir Belediye Başkanı’nın 2 oğlu otomobilde ölü bulundu
﻿Eski Gaziemir Belediye Başkanı’nın 2 oğlu otomobilde ölü bulundu
﻿Eski Gaziemir Belediye Başkanı’nın 2 oğlu otomobilde ölü bulundu
﻿Depremde hayatını kaybeden 2 kardeş toprağa verildi
﻿Depremde hayatını kaybeden 2 kardeş toprağa verildi
﻿Depremde hayatını kaybeden 2 kardeş toprağa verildi
﻿Türkiye Voleybol Federasyonu acı haberi verdi. Murat Çiloğulları hayatını kaybetti
﻿Türkiye Voleybol Federasyonu acı haberi verdi. Murat Çiloğulları hayatını kaybetti
﻿Türkiye Voleybol Federasyonu acı haberi verdi. Murat Çiloğulları hayatını kaybetti
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.