Flaş... Flaş... Merkez Bankası dolar ve enflasyon beklentisini açıkladı

Merkez Bankası’nın açıkladığı ankette 2024 yılı sonu için dolar ve enflasyon beklentileri yer aldı. Buna göre yıl sonu dolar beklentisi 40 lira oldu. 12 ay sonrası dolar kurunun ise 40,64 lira olacağı ön görülüyor.

FAİZ BEKLENTİSİ ARTTI

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 42,47 iken, bu anket döneminde yüzde 45 oldu.

TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 42,50 iken bu anket döneminde yüzde 45 oldu.

ENFLASYON BEKLENTİSİ AZALDI

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi yüzde 42,04 oldu.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 41,23 iken, bu anket döneminde yüzde 39,09 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 24,82 ve yüzde 23,69 olarak gerçekleşti.

BÜYÜME BEKLENTİSİ ARTTI

Katılımcıların GSYH 2024 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,29 iken aralık anketinde yüzde 3,4 oldu.

2025 yılı büyüme beklentisi yüzde 3,9 oldu.