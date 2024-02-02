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Flaş… Flaş… Ramazan Hoca’nın katil zanlısı adliyeye sevk edildi
Flaş… Flaş… Ramazan Hoca’nın katil zanlısı adliyeye sevk edildi
02 Şubat 2024 / 14:41
Kaynak: AA
Flaş… Flaş… Diyarbakırlı ‘Ramazan Hoca olarak tanınan Ramazan Pişkin’in katil zanlısı E.B. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Ayrıntılar geliyor…
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