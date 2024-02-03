Ramazan Hoca'nın katilinin ifadesi ortaya çıktı. 'Başkası sandım' dedi

"Diyarbakırlı Ramazan Hoca" olarak bilinen Ramazan Pişkin'i öldüren kişinin Erkan Baykut olduğu ortaya çıktı.

Baykurt, savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilirken savcılık ifadesinde "Kendisini Afgan uyruklu Saboor Muradı zannettim ben. Olay tarihinde Ramazan Pişkin'in Saboor Muradı olduğunu bilerek yaralamak için gitmiştim. Gittiğimde kendisine önce taş attım, taş isabet etmeyince o da bana karşılık verdi. Olayın heyecanıyla bende üzerimdeki bıçağı çıkararak karın bölgesine 2-3 defa sapladım" açıklamalarında bulundu.

NE OLMUŞTU?

Fatih'te önceki gün meydana gelen olayda sosyal medyada "Diyarbakırlı Ramazan Hoca" olarak tanınan Ramazan Pişkin, işlettiği çay ocağında 3 yerinden bıçaklanarak öldürülmüştü.

Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çevredeki kameraları incelemeye başlamış ve cinayet şüphelisinin kaçtığı güzergah üzerindeki güvenlik kameralarını tek tek incelemişti. Ekipler, şüphelinin Aksaray'a kadar yürüdüğünü, ardından otobüse bindiğini tespit etmişti.

Piyalepaşa'da otobüsten inen şüpheli, yürüyerek Beyoğlu İstiklal Mahallesi'ndeki evine gitmişti. Cinayet şüphelisinin olayın ardından kullandığı güzergahı kamera görüntülerinden tespit eden polis ekipleri, kimliğini tespit ettikleri Erkan Baykut'u saklandığı evinde yakalanmıştı.

Baykut'un evinde yapılan aramada cinayette kullandığı bıçak ile giysileri de bulunmuştu. Emniyette 9 ayrı suçtan kaydı bulunduğu belirtilen Erkan Baykut'un, Ramazan Pişkin'i, babasının çay ocağı yakınlarındaki iş yerini ziyaretleri sırasında tanıdığı öğrenilmişti.

Son olarak Erkan Baykut, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından şüpheli Erkan Baykut, tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

"RAMAZAN PİŞKİN'İN SABOOR MURADI OLDUĞUNU DÜŞÜNÜP YARALAMAK İÇİN GİTTİM"

Savcılık ifadesinde Erkan Baykut, "Babamın Fatih'te bulunan dükkanına çalışarak geçimimi sağlarım, Ramazan Pişkin'i tanımam. Ben Afgan uyruklu Saboor Muradı zannettim. Muradı isimli kişiyle babamın yanında çalıştığı için tanıştım, o beni evine davet ederdi. Bana sigara içtiğimi bildiği için uyuşturucu hap ve Afgan macunu olarak bilinen maddelerden verirdi. Ben kendimi kaybediyordum bu kişiler tarafından 2017-2021 tarihleri arasında cinsel istismara uğradım. İstismara ilişkin herhangi bir şikayetim bulunmamaktır, zaten olayı sadece aileme anlattım.

Olay tarihinde de Ramazan Pişkin'in Saboor Muradı olduğunu düşünerek yaralamak amacıyla gittim. Önce taş attım, taş isabet etmeyince kendisi taşı alarak bana karşılık verdi. Bende olayın heyecanıyla üzerimdeki bıçağı çıkararak karın bölgesine 2-3 defa sapladım. Daha sonrasına bağrışma seslerini duyunca olay yerinden kaçarak uzaklaştım" ifadelerini kullandı.

"BENİM HERHANGİ BİR DİNİ GRUP VE CEMAATLE BAĞLANTIM YOKTUR"

Baykut ifadesinde ayrıca, "Benim herhangi bir dini grup ve cemaatle bağlantım yoktur. Ramazan Pişkin'i Saboor Muradı olarak gördüğüm için saldırdım. Pişkin'i olaydan önce ilk kez 2021 yılında sosyal medyada görmüştüm. Daha sonra iki ay kadar öncede babamın dükkanına 5 dakika mesafede bulunan çaycı Ramazan Hoca isimli iş yerinde görmüştüm. Kendisinin Saboor Muradı olduğunu anladım. Saboor sürekli rüyama giriyordu, suçta kullandığım bıçağı da Eminönü'nden aldım. Öldürmek kastım yoktu, yaralamak amacıyla gittim. Olay nedeniyle pişmanım" dedi.