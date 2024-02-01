Ramazan Hoca cinayetinde ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Tarikatların ve PKK’lı teröristlerin hedefindeydi

Diyarbakır Ulu Cami’nin avlusunda vatandaşlara İslam’ı anlatmasıyla bilinen ve ‘Ramazan Hoca’ olarak bilinen Ramazan Pişkin, İstanbul’da işlettiği çay ocağında namaz kılarken uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti.

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar nedeniyle tarikatlar ve PKK’lı teröristlerin hedefinde yer alan Pişkin, ölümü öncesi sosyal medyadan yaptığı paylaşımda tehdit aldığını söylemişti. Pişkin, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı:

"Benim üzerimde yoğun bir kampanya var maalesef. İsmi önemli değil, ben cahil insanlarla kendini bilmez, edepten, ahlaktan yoksun insanlarla benim hiçbir ilişkim olamaz. Ne dünyada ne ahirette... Ben tüm tarikatlar sapıktır dememişimdir. Hurafeler var, maalesef rant kapılarına dönüşmüştür. Mutlak manada hepsi değil. Genel anlamda sıkıntıdırlar. Ben topyekün hepsi sapıktır demiyorum. Tek tük bazen iyi hoca ve şeyhlerimiz var. Genel olarak tarikatlarda hurafeler doludur. Tasavvuf ve tarikat bir yorumdur, sizi bağlar. İslam ve Kur'an'ın bir parçası değildir. Mezhep gibi bir yorum da sizi bağlar"

YENİ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan kan donduran cinayete ilişkin yeni detaylar da ortaya çıktı. Buna göre izlenen güvenlik kamerası ve MOBESE kayıtlarına göre katil zanlısının Zeytinburnu'ndan Fatih'e tam 1 buçuk saat yürüdüğü ve ardından Razaman Hoca'yı vahşice öldürdüğü belirlendi.

Pişkin'in cenazesi, yakınları tarafından Adli Tıp Kurumundan alınarak Diyarbakır'a gönderildi. Polisin, şüphelinin yakalanması için başlattığı çalışma sürüyor.