‘Ramazan Hoca'nın katiline istenen ceza belli oldu! Çay ocağında bıçaklayarak öldürmüştü…

Fatih’teki bir çay ocağında bıçaklanarak hayatını kaybeden Pişkin’in ölümüyle ilgili iddianamede, olayın nasıl gerçekleştiği ve şüphelinin yakalanma süreci detaylandırıldı.

İddianamede, şüpheli Baykut’un ifadesinde, Pişkin’i tanımadığını ve onu başka biriyle karıştırdığını iddia ettiği, bu kişinin uyuşturucu satıcı ve cinsel istismarcı olduğunu düşündüğünü belirtti. Baykut, Pişkin’e zarar verme niyetiyle hareket ettiğini ve olaydan sonra kaçtığını ifade etti.

Mahkeme, Baykut’un suçu işlediği tarihte akıl sağlığının yerinde olup olmadığını belirlemek üzere Adli Tıp Kurumu’ndan rapor talep etti ve şüphelinin daha önce psikolojik tedavi görüp görmediğini araştırmak için tedavi evraklarının toplanmasına karar verdi.

Şüpheli Baykut’un ilk duruşması 27 Haziran’da İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılacak.