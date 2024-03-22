Flaş... Flaş... Rusya ve Çin Gazze tasarısını reddetti

Kaynak: Haber Merkezi
Flaş... Flaş... Rusya ve Çin Gazze tasarısını reddetti
ABD’ni Gazze’de ateşkes için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne sunduğu tasarı Rusya ve Çin’in vetosuyla reddedildi.

ABD’nin Gazze’de ateşkes için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne sunulan tasarı için oylama gerçekleşti. Tasarı Rusya ve Çin’in vetosuyla reddedildi.

Sağlanacak ateşkesin sürdürülebilir ateşkese çevrilmesinin önemine işaret edilen tasarıda, "Hamas ve diğer terörist ve aşırıcı grupların Filistin halkını temsil etmediği" ve Hamas'ın "bazı üye ülkelerce terör örgütü ilan edildiğine" dikkat çekiliyordu.

Tasarıda, "Tüm taraflarda sivilleri korumak için acil ve sürdürülebilir bir ateşkesin sağlanması, gerekli insani yardımın sevkiyatı, çekilen acının azaltılması ve söz konusu ateşkesin geri kalan tüm esirlerin serbest bırakılmasıyla birlikte sağlanması önem taşıyor." ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu ateşkesin çatışmaları daha sürdürülebilir bir şekilde durdurmak için koşulların yaratılması bakımından fırsat olarak görülmesi gerektiği kaydedilen karar tasarısında, bu yönde diplomatik çabaların artırılması talep ediliyor.

Tüm taraflara uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukuka uyma çağrısı yapılan tasarıda, siviller ve sivil altyapının korunması ile insani yardım erişiminin sağlanması isteniliyor.

Gazze'de sivil halkın zorla yerinden edilmesine karşı çıkılan karar tasarısında, bunun uluslararası hukuk, uluslararası insancıl hukuk ve uluslararası insan hakları hukukunu ihlal edeceği ifade ediliyor.

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