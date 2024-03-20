Flaş...Flaş... Yunan F-16 uçağı Ege Denizi'ne düştü

Kaynak: AA
Flaş...Flaş... Yunan F-16 uçağı Ege Denizi'ne düştü
Yunanistan’da eğitim uçuşuna katılan bir F-16 savaş uçağı Arsura adası yakınlarında Ege Denizi’ne düştü.

Yunanistan’da eğitim uçuşuna katılan bir F-16 savaş uçağı Arsura adası yakınlarında Ege Denizi’ne düştü. Düşen F-16 uçağının ardından Selanik'ten destek ekibinin yola çıkarken, pilot fırlatma sistemini kullanarak kurtulmayı başardığı öğrenildi.

Yunan basınına yansıyan haberlere göre, 337 Filo 110'uncu Avcı Kanadı'na ait F-16, Larissa'daki hava üssünden kalkarak 4 savaş uçağıyla eğitim uçuşuna katıldı.

F-16 savaş uçağı, Ege Denizi'ndeki Arsura Adası açıklarında düştü.

Uçaktan paraşütle atlayarak kurtulan pilot, arama kurtarma çalışması sonucu bulundu ve hastaneye kaldırıldı.

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