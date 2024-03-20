Murat Kurum mal varlığını açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi
Murat Kurum mal varlığını açıkladı
AKP'nin İBB Başkan Adayı Murat Kurum mal varlığını kamuoyuyla paylaştı.

Cumhur İttifakı'nın ve AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum mal varlığını duyurdu.

Kurum açıkladığı mal beyanında 1 araç, 3 konut, 4 mücevher, 3 silah yer aldı.

Ayrıca 14 milyon lira da borç olduğu belirtildi. Mücevherlerin toplam değeri ise yaklaşık 3 milyon 300 bin lira.

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Murat Kurum’un Ankara Çankaya’da kendi adına bir evi, Şengül Kurum’un annesi ve babası için aldığı Ankara Altındağ’da bir evi, yine İstanbul Kağıthane’de oturdukları bir evleri bir de arabaları bulunuyor.

Kurum'un hesabındaki paralarınsa 200 bin lira, 55 bin dolar ve 40 bin avro olduğu belirtildi.

Eşinin ve oğlunun hesaplarındaki paralar hakkında ise bilgi verilmedi.

Ankara'nın Çankaya ilçesindeki konut Murat Kurum'un adına kayıtlıyken; Altındağ'daki ve Kağıthane'deki konutlarsa eşi Şengül Kurum'un adına kayıtlı.

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