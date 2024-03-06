Flaş Flaş... Zelenskiy'nin konvoyuna saldırı düzenlendi

CGTN Türk Haber Koordinatörü Erkin Öncan, sosyal medya hesabı X'den yaptığı paylaşımda, Rus ordusunun Ukrayna lideri Zelenskiy'in Odessa'daki konvoyuna füze saldırısı düzenlediğini açıkladığını duyurdu.

"SALDIRI, ZELENSKİY VE MİÇOTAKİS GÖRÜŞMESİNDEN KISA BİR SÜRE ÖNCE DÜZENLENDİ İDDİASI"

Olayı Yunan Prototema gazetesinin duyurduğunu belirten Öncan, saldırının Zelenskiy'in Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile görüşmesinden kısa bir süre önce düzenlendiğinin iddia edildiğini belirtti.

Ayrıca haberde başbakan ve Yunan misyonunun güvenliği konusunda herhangi bir sorun bulunmadığını söyledi.

Öncan, sosyal medya hesabı X'den şu paylaşımı yaptı: