Son dakika... Zelenski Türkiye'ye geliyor

Kaynak: Haber Merkezi
Son dakika... Zelenski Türkiye'ye geliyor
Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski'nin yarın resmi ziyaret kapsamında Türkiye'ye gelecek. Zelenski ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski’nin yarın Türkiye’ye geleceğini duyuruldu.

Resmi ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna lideri Zelenski ile görüşecek.

Görüşmede Ukrayna ile Rusya arasında devam eden savaşın seyri, Tahıl Koridoru Anlaşması’nın devam etmesine ilişkin temaslardaki son durum, bölgede kalıcı barış arayışları konularının ayrıntılı bir şekilde ele alınacağı kaydedildi.

Açıklamada Erdoğan ve Zelenskiy arasında Türkiye ve Ukrayna ilişkilerinin de görüşüleceği kaydedildi.

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, 8 Mart 2024 tarihinde ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir.

Ziyaret kapsamında Ukrayna ile Rusya arasında devam eden savaşın seyri, Tahıl Koridoru Anlaşması’nın devam etmesine ilişkin temaslardaki son durum, bölgede kalıcı barış arayışları konuları ayrıntılı bir şekilde ele alınacaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuğu Zelenskiy arasında Türkiye ve Ukrayna ilişkileri de görüşülecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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