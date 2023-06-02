Flaş gelişme! Fenerbahçe'den Galatasaray'a ret

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve kurmayları, Galatasaray yönetiminin yemek davetine katılmayacağını Sarı Kırmızılı kulübe bildirdi.

Flaş gelişme! Fenerbahçe'den Galatasaray'a ret

Fenerbahçe'nin Kulüpler Birliği toplantısında Galatasaray Başkanı DursunÖzbek'in yemek davetini geri çevireceği öğrenildi.
Dursun Özbek, 5 saat süren Kulüpler Birliği zirvesi sonrası Ali Koç ve kurmaylarının yanına giderek derbi maç öncesi kendisini ve yönetim kurulunu yemeğe davet etti. Fenerbahçe yönetimi, bu daveti 'samimiyetsiz' olarak değerlendirdi.
Sarı - Lacivertlilerin, sezon boyunca Galatasaray cephesinden gelen demeçlerin, yapılan açıklamaların, medyadaki kampanyaların üzerine sezon sonunda yapılan bu birlik beraberlik davetini 'gayrısamimi' olarak değerlendirip, dikkate almayacağı öğrenildi.
Yönetim kurulu üyeleri aralarındaki yaptıkları fikir alışverişi sonrası, maç günü kesinlikle Galatasaraylı yöneticilerle temasta bulunulmaması kararını aldı.

ERDEN TİMUR TEPKİSİ

Fenerbahçe cephesi, ayrıca Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in "Rakibimiz centilmen bir takım, sahaya çıkarken bizi alkışlayacaklardır" sözlerine de tepki göstermişti.
Fenerbahçe yönetiminden bir isim, "Ne alkışı? Alkış falan söz konusu değil. Sezon boyunca neler olduğu, neler konuşulduğu ortada. Konuyu saptırmasınlar. Erden Timur 'Çok vahim durumlar var, lig bitince belgeleri açıklayacağız' demişti. Bu belgeleri bekliyoruz, açıklasın" ifadelerini kullandı.

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