Galatasaray'a Alman antrenör

Yönetim, Okan Buruk’un onay verdiği 39 yaşındaki antrenörü bugün İstanbul’a getirerek anlaşmayı resmiyete dökmeyi planlıyor.

Bundesliga ekiplerinden Leipzig’de Julian Nagelsmann ile çalışan 39 yaşındaki antrenör, daha önce futbolcu olarak formasını giydiği Arsenal’de de 4 sezon gözlemci olarak görev yaptı.



Galatasaray teknik heyete son olarak duran top antrenörü Sargon Duran takviyesini yapmıştı.