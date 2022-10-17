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Galatasaray'a Alman antrenör

Sarı-kırmızılılar, Alman antrenör Moritz Volz ile görüşmelerde son aşamaya geldi.

Haber Giriş: 17 Ekim 2022 Pazartesi - 11:12
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Flaş gelişme! Galatasaray'a Alman antrenör geliyor

Galatasaray'a Alman antrenör
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Yönetim, Okan Buruk’un onay verdiği 39 yaşındaki antrenörü bugün İstanbul’a getirerek anlaşmayı resmiyete dökmeyi planlıyor.

Bundesliga ekiplerinden Leipzig’de Julian Nagelsmann ile çalışan 39 yaşındaki antrenör, daha önce futbolcu olarak formasını giydiği Arsenal’de de 4 sezon gözlemci olarak görev yaptı.

Galatasaray teknik heyete son olarak duran top antrenörü Sargon Duran takviyesini yapmıştı.

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Bahane hazır
17.10.2022 12:27
Okanı kovun gitsin hocalık ona binlerce km uzak  
 
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