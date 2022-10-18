İnan Kıraç'ın Ali Koç sözleri ortalığı karıştıracak. Fenerbahçe'nin nasıl şampiyon olacağını açıkladı

Kıraç, Beyaz TV'de katıldığı programda şu ifadeleri kullandı:

"Galatasaray bu sene iyi bir yapılanmayla devam ediyor. Önümüzdeki yıl da bunu devam ettirme niyetindeyiz.

Galatasaray öyle bir lise ki şu anda bütün kararları kendi içinde veriyor. Devlet karışmıyor. Çünkü Galatasaray iki devletin yaptığı anlaşmayla kurulmuş bir yapı. Fransa ve Türkiye. Bu nedenle çok mühim.

Ali (Koç) sanıyorum ki bu sene şampiyon olacak. Ali küçüğümüzün önünü açtılar. Fenerbahçe şampiyon olacak."

İMAM KIRAÇ KİMDİR

İnan Kıraç 1937 İstanbul doğumlu Türk iş adamı ve sanayicidir. Uzun süre Koç Holding'de üst düzey yöneticiliklerde bulunmuştur.



İnan Kıraç, 24 yaşındayken 1961 yılında Koç Grubu’na bağlı olan Ormak A.Ş.’de satış memuru olarak işe başladı.



1966 yılında Fiat Kamyonları’nın ve midibüslerinin imalatçısı olan Otoyol’un Genel Müdürlüğü’ne atandı. 1970 yılında Türkiye’de üretilen Fiat Otomobilleri’nin pazarlama ve dağıtım şirketi Tofaş Oto Ticaret’in Genel Müdürü oldu. Önce Koç Holding’in Tofaş’tan sorumlu Başkan Yardımcılığı’na daha sonra Koç Holding Otomotik Grubu Başkanlığı’na atandı.



1998 yılında emekliye ayrılıncaya kadar Koç Holding Yürütme Kurulu Başkanı (CEO) olarak hizmet veren İnan Kıraç, Türk Otomotik Sektörü’nün gelişiminin her anına tanıklık etmiş, her ayrıntısına profesyonel yönetici olarak emek vermiş ve bir çok dev fabrikaya imzasını atmıştır.



1998 yılında İnan K ıraç, Claude Nahum ile bilrikte Kıraça Şirketler Topluluğunu kurdu.



İnan Kıraç, 2000 yılında, eşi Suna Kıraç ile birlikte; “Suna ve İnan Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü Antalya Kaleiçi Müzesi”ni kurdu.



2003 yılında, kültür-sanat, eğitim ve sanat konularında faaliyet gösteren Suna ve İnan Kıraç Vakfı’nı ve 2005 yılında da aynı vakıf Pera Müzesi’ni kurmuştur.



1 Mart 2007 yılında İstanbul Araştırma Enstitüsünü eşi Sunan Kıraç ile birlikte kurdu. Enstitünün amacı Osmanlı, İstanbul, Bizans ve Cumhuriyet dönemi araştırmalarını desteklemektir.



İnan Kıraç ve Suna Kıraç 1969 yılında evlendi. Evliliklerinin 15. Yılında 4 aylıkken İpek Kıraç’ı 1 Şubat 1985 yılında evlat edindiler.



Kariyeri:



2003 - Koç Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi

1998 - Kıraça Şirketler Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı

1994 - 1998 Koç Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Topluluk Yürütme Kurulu Başkanı

1993 - 1994 Koç Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, İdare Komitesi Başkanı, Otomotiv Şirketleri Başkanı

1987 - 1993 Koç Holding A.Ş. İdare Komitesi Üyesi, Otomotiv Şirketleri Başkanı

1980 – 1987 Koç Holding A.Ş. Başkan Yardımcısı, Tofaş Grubu

1973 - 1980 Koç Holding A.Ş. Tofaş Grubu Koordinatörü

1970 - 1973 Tofaş Oto Ticaret A.Ş. Genel Müdür

1966 - 1970 Otoyol Sanayi A.Ş. Genel Müdür

1961 - 1966 Ormak A.Ş., Müdür Muavini, Satış Memuru



Üye olduğu kuruluşlar:



Galatasaray Eğitim Vakfı Başkanı

Alliance Galatasaray, Paris Başkanı

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı Mütevelli Kurulu Üyesi

Darülaceze Vakfı Mütevelli Kurulu Üyesi

Galatasaray Spor Kulübü Divan Üyesi

TEVDAK (Türk Eğitim Vakıfları Dayanışma Konseyi) Üyesi

TEMA Vakfı Mütevelli Kurulu Üyesi

Yeditepe Üniversitesi Mütevelli Kurulu Üyesi

Coşkunöz Eğitim Vakfı Mütevelli Kurulu Üyesi