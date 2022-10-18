Ceza tahtasına çıkan Valerien Ismael'i vurguncu Fenerbahçe'yi ve oyun yapan Galatasaray'ı Gürel Yurttaş yazdı

GÜREL YURTTAŞ / Yeniçağ

Süper Lig'de bir hafta daha geride kaldı, çeneler yine açıldı. Yenilen bağırıyor, yenen susuyor. Bu her hafta böyle oluyor. Kaybedenler genelde hakemi suçluyor, kazanan göklere çıkarılıyor. Bizim ligin de kaderi bu; sahadaki futbol hep ikinci planda kalıyor.



Geride bıraktığımız haftaya bakarsak...



Adana Demirspor zirvede yoluna devam etti, Kasımpaşa deplasmanında etkili futbolunu gollerle süsledi. Sivasspor'un çıkışı dikkat çekici, Alanyaspor'a da yenilen Antalyaspor'un durumu endişe verici. Gaziantep'in Konya'da kazanması kalecisi Günay'ın eseri, Hatayspor'un yenen Karagümrük'ün galibiyeti müthişti. Başakşehir de haftanın bir diğer galibi.



Ama haftanın en büyük vurgununu Fenerbahçe yaptı, Ankara'da Ankaragücü'nü yenerek diğer büyüklerin puan kaybettiği haftada büyük kazanç elde etti.



Beşiktaş-Trabzonspor arasındaki dev maç için söyleyecek fazla bir şey bulamıyorum. Defans hatalarından gollerle 2-2 biten maçın kalitesi isimlerine yakıştı mı; ben yakıştıramıyorum.



Galatasaray'a gelirsek. Onca transfer yaptı, sonuç hayal kırıklığı. Okan Buruk bağırıp, çağırıyor. Hakeme verip veriştiriyor. Yönetim de bulmuş çuvaldızı batıracak bir hedefi onlar da gece yarısı VAR'ı suçluyor. İyi de Galatasaray ne oynadı; bunu konuşan yok. Kayserispor'un transfer tahtası kapalıydı, bir Allah'ın kulunu alamadı. Ya Galatasaray; milyonca euroyu saçtı, saçtı da ne yaptı? Tamam, hakemler sezon başından beri hatalı. Hatalı da bu yenilgide Galatasaray'ın kötü oyunu yüzde 70'se hakemler yüzde 30. Bunu unutmayalım, gelecek haftalara ona göre hazırlanalım.



Şimdi gelelim haftanın görünüşüne. Haftanın takımı, futbolcusu kim? Haftanın onbirinde kimler var? Alkışı alanlar, ceza tahtası. İşte panorama:



HAFTANIN TAKIMI: KAYSERİSPOR

Yukarıda da söyledim ya; transfer tahtası kapalı bir kulüptü bu. Mecburen eldeki oyuncularla idare ediyor. Çünkü transfer yapamadı, yapamıyor. Ama eldeki oyuncular iyi motive edildiğinde ne olduğunu da gösteriyor. Galatasaray gibi transfer rekortmeni bir takımı devirdi, üstelik çok da farklı galip gelebilirdi. Muslera olmasaydı skor ne olurdu; düşünmek bile istemiyorum. Kayserispor'u kuvvetle alkışlıyorum.



HAFTANIN FUTBOLCUSU: BELHANDA (ADANA DEMİRSPOR)

Adana'da ne var? Kebap var, şalgam suyu var. Bir de başkan Murat Sancak var. Galiba bu işin sırrı onda. Nasıl oluyor da her giden yıldızlaşıyor Adana Demirspor'da. İşte buna bir örnek daha Belhanda. Adamın yetenekleri vardı vardı da Galatasaray'da neydi, Adana Demirspor'da ne? Tam bir 10 numara. Takımı sürüklüyor, ataklara yön veriyor, rakip kaleler için kabus oluyor. Kasımhaşa da gördü bu kabusu. 10 numara futbol oynadı Belhanda. Aşk olsun tutana!



HAFTANIN KARMASI:

GÜNAY (GAZİANTEP FK)



ONUR (KAYSERİSPOR), SERDAR AZİZ (FENERBAHÇE), NDAYISHIMIYE (BAŞAKŞEHİR), FERDİ (FENERBAHÇE)



FER (ALANYASPOR), BELHANDA (ADANA DEMİRSPOR), BORINI (KARAGÜMRÜK), DIA SABA (SİVASSPOR)



GAVRANOVİC (KAYSERİSPOR), ONYEKURU (ADANA DEMİRSPOR)



ALKIŞI ALANLAR:



ÇAĞDAŞ ATAN

Kayserispor'un başına geçtiğinde şaşıranlar olmadı değil. Öyle ya; geçen sezon ligde ne yaşadığı belliydi takımın, üstelik transfer de yapamamıştı. Ama kararlıydı, çok çalışanın kazanacağı tekrar tekrar anlatıyordu. Dediği de oldu. Koskoca bir kenti ayaklandırdı, sadece parayla, yıldız transferleriyle bu işin olmadığını sahada kanıtladı. Sıfır transferle transfer rekortmeni Gaalatasaray'a sahayı dar etti, haklı bir galibiyet aldı. Bravo Çağdaş Atan, var mı yan bakan?



CEZA TAHTASI

VALERIEN ISMAEL

Futbol bilgisi eminim çok derindir. Yıllarca Avrupa'da top oynamış ne de olsa, o kadar da futbola Fransız kalacak değil ya. Ama teknik adamlık bilgisinde kuşkum var. Oyunu okumada sıkıntı var. Sahaya müdahalelerinde hep bir yanlış var. Trabzonspor maçında dayanamadı Beşiktaş seyircisi, sonunda direkt etki etti. İşler kötü giderken, bazı oyuncular silikken tribündeki 40 bin kişi hep bir ağızdan seslendi, oyuncu değiştir diye. O da değiştirdi. Eğer artık tribüne göre takım yapacaksan, ne işin var orada, bırak seyirci yapsın hocalığı. Bu iş bitmiştir artık; Valerien Ismael'in hatalarını yazmaktan bıktık.



Bu haftalık da bu kadar. Futbol dolu, bol gollü, alkışı alanı çok, ceza tahtası boş nice haftalarda görüşmek dileği ile.