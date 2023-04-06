Flaş iddia: AKP’liler, sandık görevlilerine AFAD'ın yardım kolilerini dağıttı

Diyarbakır'da AFAD logolu yardım kolilerinin AKP’liler tarafından partinin sandık görevlilerine dağıtıldığı öne sürüldü.

Duvar’dan Ardıl Batmaz’ın haberine göre; merkeze bağlı Nükhet Coşkun Mahallesi 104'üncü sokakta bugün çekilen görüntülerde, siyah bir ticari araç içerisinde AFAD logolu onlarca koli görülüyor.

AFAD logolu yardım kolilerinin dağıtımı esnasında vatandaştan isim, soyadı ve kimlik numarası isteyen bir görevliye, başka bir görevlinin, "Abi milleti yanlış yönlendirme. Sandıkta görev alanlara veriliyor. Sandıkta kendini gösterenlere veriliyor" cevabı verdiği duyuluyor.

“KOLİLERİ DAĞITANLAR AKP’Lİ”

Görüntüleri çeken kişi ise olayı şöyle anlattı:

"Mahalleye araç girdiği an AFAD kolileri gözüme ilişti. Epey vardı. Onun için ben de telefonu alıp oradan geçermiş gibi yaptım ve video çektim. Bir videoda zaten konuşması var, bu AFAD'tan gelen kolilerin sandık görevlileri ve sandıkta boy gösteren insanlara dağıtılacağını söylüyor. Bunlar AK Parti'ye çalışan insanlar, tanıyoruz kendilerini. AK Parti mahalle sorumlusu olduğunu bildiğimiz kişi de görüntülerde yer alıyor. Millet yardım kolisi sanıp istiyor ancak AK Partili olmadıkları için verilmiyor."