AFAD’ın kolilerine AKP logosu yapıştırıp dağıttılar

Editör: Özge Ceren Çimen

Depremin üzerinden aylar geçmesine rağmen bölgede yetersizlikler mevcut. Seçime 15 gün kala partiler de çalışmalarını yapıyor. Ancak AKP depremzedelere verilen kolileri ve yardımları seçim malzemesi yaptı.

AKP’li İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Fatih Tosyalı AFAD’ın yardım kolilerinin üstüne kendi logosunu yapıştırdı.

Logonun üzerinde "Sağlıklı günler dilerim... İskenderun’a değer. Halkın adamı Mehmet Fatih Tosyalı” yazdığı görülüyor.

AKP SEÇİM ARACINDA AFAD KOLİLERİ GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

AKP’nin Osmaniye’den milletvekili adayı gösterilen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın propaganda aracında AFAD kolilerinin görüntülenmiş, bu durum da sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.

Bakan Yanık'ın sosyal medyada büyük yankı uyandıran görüntüleri için kendini Twitter'da böyle savunmuştu:

"Sosyal medyada dün akşam itibarıyla paylaşıma sokulmasıyla haberdar olduğum görüntülerdeki durum bilgim ve kontrolüm dışında gerçekleşmiştir. Bu görüntüler referans gösterilerek kamu kaynaklarını kullandığımız iddiası haksız ve mesnedsizdir. Görüntülerin tarafımıza ulaşmasının hemen ardından konu araştırılmış ve AFAD’dan gıda desteği alan depremzede vatandaşların talebini karşılamak ve yardım amacıyla AFAD’dan alınan kolilerin araçla taşındığı bilgisi alınmıştır. Bu türden olayları fırsat bilip kendilerine istismar malzemesi çıkartmaya çalışanlar da şunu iyi bilsin ki bugüne kadar bu necip milletin tek bir helal kuruşuna halel getirmedim, getirilmesine de müsaade etmem. Bunun tasdiki için beklemeniz gereken süre sadece 18 gündür."