2 Nisan 2023 Pazar
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • 'Sözde yardımseverler' paraları göndermedi. 30 milyar lira hala eksik

'Sözde yardımseverler' paraları göndermedi. 30 milyar lira hala eksik

Depremzedelere yardım amacıyla düzenlenen 'Türkiye Tek Yürek' kampanyasında hala bağış paralarının bazılarının yatırılmadığı ortaya çıktı.

Haber Giriş: 2 Nisan 2023 Pazar - 11:57
Takip Et

Sözde yardımseverler paraları göndermedi

'Sözde yardımseverler' paraları göndermedi. 30 milyar lira hala eksik
+
Aa
-

Kahramanmaraş'ta yaşanan depremlerden sonra Türkiye adeta seferber olmuş, peş peşe yardım kampanyaları düzenlenmişti. Bu kapsamda düzenlenen ve en çok bağışın toplandığı kampanya ise 'Türkiye Tek Yürek' oldu. 

İş insanları, ünlü isimler ve yardımsever birçok ismin katıldığı canlı yayın programında depremzede vatandaşlarımız 146 milyon 528 bin lira toplandığı duyuruldu.

'SÖZDE YARDIMSEVERLER' PARALARI GÖNDERMEDİ

Ancak bu rakam bir türlü bir araya gelemedi. Zira Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yaptığı açıklamada bağış gecesine bağlanan bazı isimlerin yardım yapmaktan vazgeçtiğini ifade etti. Oktay "(Türkiye Tek Yürek kampanyası) 84 milyar 400 milyon liralık miktarı yatırıldı. Bunlar afetzedelerin ihtiyaçları doğrultusunda kullanılıyor" açıklamasında bulundu.

30 MİLYAR LİRA HALA EKSİK

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 1 milyon 682 bin 309 depremzedeye 10 bin Lira Hane Başı Destek ödemesi, 207 bin kişiye de 15 bin Liralık taşınma yardımı yapıldığını bildirdi. Ancak toplam bağış miktarından kalan 30 milyar liranın ne olduğu ise bilinmiyor.

Oktay, bağış gecesine bağlanarak depremzedelere yardım etmek istediklerini dile getiren sözde yardımseverlere vaat ettikleri miktarı gönderme çağrısında bulundu.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿TRT Haber stüdyosunda canlı yayında ilginç anlar
1
﻿TRT Haber stüdyosunda canlı yayında ilginç anlar
﻿TRT Haber stüdyosunda canlı yayında ilginç anlar
﻿Zeynep Bastık son paylaşımı ile yıktı geçti. Takipçileri Instagram'a hücum etti
2
﻿Zeynep Bastık son paylaşımı ile yıktı geçti. Takipçileri Instagram'a hücum etti
﻿Zeynep Bastık son paylaşımı ile yıktı geçti. Takipçileri Instagram'a hücum etti
﻿Yolcu otobüsünde kaptanı bıçakla rehin alıp aracı kaçırdı
3
﻿Yolcu otobüsünde kaptanı bıçakla rehin alıp aracı kaçırdı
﻿Yolcu otobüsünde kaptanı bıçakla rehin alıp aracı kaçırdı
﻿İnsan derisiyle kaplı gizemli yazma: Uzmanlar sadece 10 sayfasını okuyabildi
4
﻿İnsan derisiyle kaplı gizemli yazma: Uzmanlar sadece 10 sayfasını okuyabildi
﻿İnsan derisiyle kaplı gizemli yazma: Uzmanlar sadece 10 sayfasını okuyabildi
﻿Şanlıurfa’da silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı
5
﻿Şanlıurfa’da silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı
﻿Şanlıurfa’da silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı
﻿Malatya'da 3.5 büyüklüğünde deprem
6
﻿Malatya'da 3.5 büyüklüğünde deprem
﻿Malatya'da 3.5 büyüklüğünde deprem
﻿Cumhur'un yeni ortağı Fatih Erbakan 'Erdoğan aday olamaz' demiş. O sözleri yeniden gündemde
7
﻿Cumhur'un yeni ortağı Fatih Erbakan 'Erdoğan aday olamaz' demiş. O sözleri yeniden gündemde
﻿Cumhur'un yeni ortağı Fatih Erbakan 'Erdoğan aday olamaz' demiş. O sözleri yeniden gündemde
﻿Volkan Demirel sürprizi. Bakın hangi kulüpte ortaya çıktı
﻿Volkan Demirel sürprizi. Bakın hangi kulüpte ortaya çıktı
﻿Volkan Demirel sürprizi. Bakın hangi kulüpte ortaya çıktı
﻿Voleybolda bu maçlar kaçmaz. Günün programı
﻿Voleybolda bu maçlar kaçmaz. Günün programı
﻿Voleybolda bu maçlar kaçmaz. Günün programı
﻿Derbinin VAR hakemi belli oldu
﻿Derbinin VAR hakemi belli oldu
﻿Derbinin VAR hakemi belli oldu
﻿Formula 1'de zafer Verstappen'in
﻿Formula 1'de zafer Verstappen'in
﻿Formula 1'de zafer Verstappen'in
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.