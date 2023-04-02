'Sözde yardımseverler' paraları göndermedi. 30 milyar lira hala eksik

Kahramanmaraş'ta yaşanan depremlerden sonra Türkiye adeta seferber olmuş, peş peşe yardım kampanyaları düzenlenmişti. Bu kapsamda düzenlenen ve en çok bağışın toplandığı kampanya ise 'Türkiye Tek Yürek' oldu.

İş insanları, ünlü isimler ve yardımsever birçok ismin katıldığı canlı yayın programında depremzede vatandaşlarımız 146 milyon 528 bin lira toplandığı duyuruldu.

'SÖZDE YARDIMSEVERLER' PARALARI GÖNDERMEDİ

Ancak bu rakam bir türlü bir araya gelemedi. Zira Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yaptığı açıklamada bağış gecesine bağlanan bazı isimlerin yardım yapmaktan vazgeçtiğini ifade etti. Oktay "(Türkiye Tek Yürek kampanyası) 84 milyar 400 milyon liralık miktarı yatırıldı. Bunlar afetzedelerin ihtiyaçları doğrultusunda kullanılıyor" açıklamasında bulundu.

30 MİLYAR LİRA HALA EKSİK

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 1 milyon 682 bin 309 depremzedeye 10 bin Lira Hane Başı Destek ödemesi, 207 bin kişiye de 15 bin Liralık taşınma yardımı yapıldığını bildirdi. Ancak toplam bağış miktarından kalan 30 milyar liranın ne olduğu ise bilinmiyor.

Oktay, bağış gecesine bağlanarak depremzedelere yardım etmek istediklerini dile getiren sözde yardımseverlere vaat ettikleri miktarı gönderme çağrısında bulundu.