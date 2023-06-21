Flaş iddia... Aziz Yıldırım'ın Habertürk'teki canlı yayınına Ali Koç müdahale etti

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'ın bugün yapacağı canlı yayının iptali sonrası ortaya flaş bir iddia atıldı. Fenerbahçe'nin şimdiki başkanı Ali Koç'un, kanal sahibine yoğun baskısı sonucu canlı yayının iptal edildiği iddia edildi.

Flaş iddia... Aziz Yıldırım'ın Habertürk'teki canlı yayınına Ali Koç müdahale etti

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'ın Habertürk'e yapacağı canlı yayınının iptali duyuruldu.

İPTAL AÇIKLAMASI YAPMIŞTI
İptal olmasının gerekçesini programın moderatörü olan Mehmet Akif Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı "Bugün saat 21.00’da Habertürk Tv de FB Kulübü eski Başkanı Sn. Aziz Yıldırım ile yapmayı planladığımız program sağlıkla ilgili rahatsızlığım sebebiyle yapılamayacaktır. İzleyicilerimizin bilgisine sunarım…" açıklamasıyla kamuoyuna duyurmuştu.

ALİ KOÇ BASKI YAPTI İDDİASI
Medya Radar'ın haberine göre; Fenerbahçe'nin şimdiki başkanı olan Ali Koç’un kamuoyunda ‘Alo Fatih’ olarak da bilinen ve Habertürk’ün yönetiminde yer alan Fatih Saraç’a yoğun baskısı sonrasında kanal yönetiminin bu kararı aldığı yönünde olduğu belirtildi.

YÖNETİM İSTİFAYA ÇAĞIRILMIŞTI
Bilindiği üzere Fenerbahçe’nin şampiyonluk hasreti 9 yıla çıkmış ve Fenerbahçe taraftarı sosyal medyada Başkan Ali Koç ve yönetimini 'istifaya' çağırmıştı. Fenerbahçe’de 2022-23 sezonunda kulüp tarihinin harcama rekoru kırılsa da (43 milyon Euro) yine de takım mutlu sona ulaştırılamamıştı.

AZİZ YILDIRIM'A 'GERİ DÖN' ÇAĞRISI
Ali Koç'a tarihi farkla kaybeden ve 20 yıl yürüttüğü başkanlığı devreden Aziz Yıldırım’a, sosyal medyada taraftarlar "Babalar evlatlarına küsmez, geri dön başkan" çağrısı yapmıştı. Aziz Yıldırım, Show TV ana haber spikeri ile hayatını birleştiren Mehmet Akif Ersoy’un nikahına da katılmıştı.

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