Habertürk’ten Afşin Yurdakul açıklaması. “Gazetecilik büyük kıskaçta” diyerek ayrılmıştı

Yurdakul, 2013 yılından bu yana görev yaptığı Habertürk TV'yle yollarını ayırmış ve canlı yayında yaptığı veda konuşmasında "Gazetecilik büyük kıskaçta" demişti.

Son yayının ardından izleyicilere veda eden Yurdakul, şunları söyledi:

"BU MESLEK DEMOKRASİ, HUKUK VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ EL ÜSTÜNDE TUTULMADAN NEFES ALAMAZ"

"Bugün bu ekranda son yayın... 10 yıl, çok uzun bir süre. Bu ekrandayken hep krizlerle boğuştuk diyebilirim.

Tüm birimlerde omuz omuza çalıştığımız arkadaşlarıma ve izleyicilere teşekkür ediyorum. Bu kısım belki en duygulu olanı olacak, beni hep 'Dünyada en iyisi neredeyse git öğren evladım sonra gel ülkende hizmet et' diye yetiştiren rahmetli anneme ve canım babama teşekkür ediyorum.

Bu meslek büyük bir kıskaçta; demokrasi olmadan, hukukun üstünlüğü olmadan, ifade özgürlüğü el üstünde tutulmadan nefes alamaz.

Nefes aldırmak hepimizin görevi. Dünyanın bu kritik zamanında ülkeme de hakkıyla demokrasi, adalet, refah, ferahlık diliyorum. Türkiye'nin bütün renkleri, bütün renklerine emanet olsun. Allah'a ısmarladık."

HABERTÜRK'TEN AYRILIK AÇIKLAMASI

Afşin Yurdakul'un ayrılığı sonrası kurumun resmi sosyal medya hesabından şu satırlar paylaşıldı:

Şikago Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Ufuk Akçiğit ile geçtiğimiz hafta İBB’ye ait Beyaz Köşk’te yapılan nikah töreni ile evlenen Habertürk Tv spikeri Afşin Yurdakul eşiyle birlikte yaşayacağı ABD’ye yerleşeceği için Habertürk’e veda etti.

Nikahını İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun kıydığı çiftin nikah şahitliğini ise Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Osman Cevdet Akçay, Ciner Medya Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ ve Profesör Daron Acemoğlu yapmıştı. Törene aile üyeleri de katılmıştı.

Habertürk olarak, sevgili çalışma arkadaşımız Afşin Yurdakul’a kurumumuzdaki değerli çalışmaları için teşekkür eder, değerli eşiyle birlikte yeni yaşamlarında ömür boyu mutluluklar dileriz. Afşin Yurdakul...