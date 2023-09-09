Habertürk’ten Afşin Yurdakul açıklaması. “Gazetecilik büyük kıskaçta” diyerek ayrılmıştı

Habertürk'te 2013 yılından bu yana görev yapan ve HT 360 programını hazırlayıp sunan Afşin Yurdakul, dün yaptığı bir açıklamayla kanala veda ettiğini duyurdu. Yurdakul'un bu açıklamasının ardında gözler Habertürk'e çevrilmişti. Kurumdan ayrılığa dair açıklama geldi.

Habertürk’ten Afşin Yurdakul açıklaması. “Gazetecilik büyük kıskaçta” diyerek ayrılmıştı

Yurdakul, 2013 yılından bu yana görev yaptığı Habertürk TV'yle yollarını ayırmış ve canlı yayında yaptığı veda konuşmasında "Gazetecilik büyük kıskaçta" demişti.

Son yayının ardından izleyicilere veda eden Yurdakul, şunları söyledi:

kpk-afsin-yyy.jpg

"BU MESLEK DEMOKRASİ, HUKUK VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ EL ÜSTÜNDE TUTULMADAN NEFES ALAMAZ"

"Bugün bu ekranda son yayın... 10 yıl, çok uzun bir süre. Bu ekrandayken hep krizlerle boğuştuk diyebilirim.

Tüm birimlerde omuz omuza çalıştığımız arkadaşlarıma ve izleyicilere teşekkür ediyorum. Bu kısım belki en duygulu olanı olacak, beni hep 'Dünyada en iyisi neredeyse git öğren evladım sonra gel ülkende hizmet et' diye yetiştiren rahmetli anneme ve canım babama teşekkür ediyorum.

Bu meslek büyük bir kıskaçta; demokrasi olmadan, hukukun üstünlüğü olmadan, ifade özgürlüğü el üstünde tutulmadan nefes alamaz.

Nefes aldırmak hepimizin görevi. Dünyanın bu kritik zamanında ülkeme de hakkıyla demokrasi, adalet, refah, ferahlık diliyorum. Türkiye'nin bütün renkleri, bütün renklerine emanet olsun. Allah'a ısmarladık."

haberturk-yanit-ic.jpg

HABERTÜRK'TEN AYRILIK AÇIKLAMASI

Afşin Yurdakul'un ayrılığı sonrası kurumun resmi sosyal medya hesabından şu satırlar paylaşıldı:

Şikago Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Ufuk Akçiğit ile geçtiğimiz hafta İBB’ye ait Beyaz Köşk’te yapılan nikah töreni ile evlenen Habertürk Tv spikeri Afşin Yurdakul eşiyle birlikte yaşayacağı ABD’ye yerleşeceği için Habertürk’e veda etti.

Nikahını İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun kıydığı çiftin nikah şahitliğini ise Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Osman Cevdet Akçay, Ciner Medya Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ ve Profesör Daron Acemoğlu yapmıştı. Törene aile üyeleri de katılmıştı.

Habertürk olarak, sevgili çalışma arkadaşımız Afşin Yurdakul’a kurumumuzdaki değerli çalışmaları için teşekkür eder, değerli eşiyle birlikte yeni yaşamlarında ömür boyu mutluluklar dileriz. Afşin Yurdakul...

İlgili Haberler
Afşin Yurdakul Habertürk'ten ayrıldı: Bu meslek büyük bir kıskaçta
Habertürk sunucusu Mehmet Akif Ersoy bileti olduğu halde uçağa alınmadı. THY basın müşaviri ile atıştı
Flaş iddia... Aziz Yıldırım'ın Habertürk'teki canlı yayınına Ali Koç müdahale etti
Habertürk'te üst düzey atama
Habertürk’te yaprak dökümü sürüyor. Bir ekran yüzü ile daha yollar ayrıldı
Öne Çıkanlar
Büyükekşi'nin Kuntz'a yaptığı teklifi ortaya çıkardı. Şerafettin Tilki bombayı patlattı. İşte kelime kelimesine konuşması
Büyükekşi'nin Kuntz'a yaptığı teklifi ortaya çıkardı. Şerafettin Tilki bombayı patlattı. İşte kelime kelimesine konuşması
Kızılcık Şerbeti 30. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Kızılcık Şerbeti 30. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Şansal Büyüka Milli Takımı kurtaracak ismi açıkladı: Gidin kapısında yatın
Şansal Büyüka Milli Takımı kurtaracak ismi açıkladı: Gidin kapısında yatın
İzmir’in Kurtuluşu ne zaman? 9 Eylül 1922 İzmir’in Kuruluşu’nun önemi nedir?
İzmir’in Kurtuluşu ne zaman? 9 Eylül 1922 İzmir’in Kuruluşu’nun önemi nedir?
MasterChef All Star’da ödül oyununu kim kazandı? MasterChef All Star para ödülünün sahibi kim oldu?
MasterChef All Star’da ödül oyununu kim kazandı? MasterChef All Star para ödülünün sahibi kim oldu?
Yazıklar olsun Büyükekşi. Hakan Çalhanoğlu'nun öfkesini duyuyor musun
Yazıklar olsun Büyükekşi. Hakan Çalhanoğlu'nun öfkesini duyuyor musun
Son Haberler
İkizköylüler Akbelen'de çıkarılan tarihi eserlerin peşine düştü. Yeniçağ gündeme getirmişti Güncel
İkizköylüler Akbelen'de çıkarılan tarihi eserlerin peşine düştü. Yeniçağ gündeme getirmişti
Büyükekşi'nin Kuntz'a yaptığı teklifi ortaya çıkardı. Şerafettin Tilki bombayı patlattı. İşte kelime kelimesine konuşması Spor
Büyükekşi'nin Kuntz'a yaptığı teklifi ortaya çıkardı. Şerafettin Tilki bombayı patlattı. İşte kelime kelimesine konuşması
Hindistan yeni ismi 'Bharat' ile G-20 zirvesine katıldı Dünya
Hindistan yeni ismi 'Bharat' ile G-20 zirvesine katıldı
Selçuk İnan'ın yeni takımı belli oldu Spor
Selçuk İnan'ın yeni takımı belli oldu
Uşak’ta otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 3 yaralı Güncel
Uşak’ta otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
İYİ Parti’den Ermenilerin Karabağ’daki sözde seçim kararına sert tepki Siyaset
İYİ Parti’den Ermenilerin Karabağ’daki sözde seçim kararına sert tepki
Rodri'den Arabistan sözleri: Kontrol altına alın Spor
Rodri'den Arabistan sözleri: Kontrol altına alın