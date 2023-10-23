Flaş...Suriye'de ABD güçlerine SİHA saldırısı

Suriye’nin güneyinde, ABD’nin başını çektiği uluslararası koalisyonun Tenf bölgesindeki üssüne SİHA'larla saldırı girişiminde bulunuldu.

KAYNAK: AA
Flaş...Suriye'de ABD güçlerine SİHA saldırısı

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, yerel saatle 10.00 sularında ABD ordusunun bulunduğu Tenf bölgesindeki üsse, aidiyeti bilinmeyen 3 adet Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) ile saldırı girişimi gerçekleşti.

Koalisyon güçleri, SİHA'ları hedef alarak düşürdü.

Saldırıya ilişkin henüz bir açıklama yapılmazken can veya mal kaybı olup olmadığı bilinmiyor.

İran destekli terörist gruplar, Fırat Nehri'nin doğu yakasındaki ABD üslerine zaman zaman roket ve SİHA'larla saldırılar düzenliyor. Terörist gruplar, 19 Ekim'de de ABD güçlerinin konuşlandığı Koniko gaz sahası çevresine SİHA saldırısı düzenlenmişti.

DAHA ÖNCE DE IRAK VE SURİYE'DE ABD ÜSLERİNE SALDIRI YAPILDI

Irak ve Suriye’de ABD askerlerinin bulunduğu askeri üslere yönelik saldırılar devam ediyor.

Irak’ın Anbar kenti yakınlarında yer alan ve ABD askerlerinin bulunduğu Ayn el-Esad Askeri Üssü’ne roketli ve dronlu saldırı düzenlendi. Suriye’de de ABD askerlerinin bulunduğu Al-Tanf Üssü’ne İHA saldırısı düzenlendiği aktarıldı. Suriye’nin Deyrizor kentinde bulunan Conoco gaz sahasının patlayıcı yüklü 3 İHA ile hedef alındığı belirtildi.

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