Bağdat’taki ABD askeri üssüne roketli saldırı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD askerilerinin bulunduğu Victoria Askeri Üssü'ne roketli saldırı yapıldı.

KAYNAK: İHA
Bağdat’taki ABD askeri üssüne roketli saldırı

İsrail’in Gazze’ye düzenlediği saldırılar sonrası Irak’taki ABD askerlerinin ve yabancı birliklerin bulunduğu askeri üslere saldırılar artmaya başladı.

Irak'ın Anbar vilayetinde bulunan Ayn el-Esad Hava Üssü’nün dün akşam saatlerinde roketle hedef alınmasının ardından başkent Bağdat’taki Victoria Askeri Üssü'ne de saldırı düzenlendi. Iraklı güvenlik kaynakları, ABD askerleri ile askeri danışmanlarının bulunduğu Bağdat Havaalanı yakınlarındaki Victoria Askeri Üssü'ne roketli saldırı yapıldığını duyurdu. Atılan 2 roketten birinin üssün yakınlarına düştüğü ve diğerinin ise hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Söz konusu saldırının sorumluluğunu Irak'taki İslami Direniş Örgütü (HAMAS) üstlendi.

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