Irak'ta ABD üssüne saldırıda 3 Amerikan askeri öldü

Irak'ta ABD üssüne yönelik yapılan saldırıda 3 Amerikan askerinin öldüğü açıklandı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Irak'ta ABD üssüne saldırıda 3 Amerikan askeri öldü

Editör: Erhan Songür

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre Irak'ın batısındaki El Anbar eyaletinde yer alan Amerikan hava üssüne yapılan son saldırısıyla ilgili ayrıntılar verdi.

Habere göre, adı verilmeyen Iraklı söz konusu güvenlik kaynak Bağdat'ta SANA muhabirine, Ayn-ul Esad hava üssüne yapılan son füze saldırısı üzerine bu hadisede Amerikalı 3 askerin can kaybına uğramaları ile ilgili üsten teyit edilen bazı haberler sızdırıldı" dedi. Yine bu kaynağın verdiği bilgiye göre, Ayn-ul Esad üssünün radar sistemi ve bir kontrol kulesi dahil çeşitli bölümleri büyük hasarlara uğradı.

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