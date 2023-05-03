Fona para kaptıran yıldız isimler Fatih Terim'in evini bastı

Özel bir bankanın Büyükdere şubesi müdiresi Seçil Erzan'ın tutuklanmasına yol açan Fatih Terim Fonu'nda yeni detaylar ortaya çıktı.

Odatv'den Hürrem Elmasçı'nın haberine göre; dolandırılan futbolcular Fatih Terim'in evinde bir araya geldi.

Elmasçı'nın "Tutuklanan kişi Galatasaray’la özdeşleşmiş futbol adamlarıyla çalışan ve yakından tanıyan bir isim. On yıllara dayanan iş ve dostluk ilişkisi var. Beraber geçirilen tatil günleri, pahalı hediyelerin alınıp verildiği bir arkadaşlık bu… Tabii iş böyle olunca güven duygusu da en üst seviyede oluyor" ifadelerini kullandığı yazısının devamı şöyle:

"Fatih Terim, Arda Turan, Selçuk İnan, Emre Belözoğlu, Muslera, Emre Çolak, (Fatih Terim’in damadı) Volkan Bahçekapılı, Mert Çetin gibi isimlerden “özel fon” diyerek milyonlarca dolar alan Seçil Erzan, vadettiği “faizi” vermeyince ortalık karışıyor.

Özel fondan faiz umuduyla milyonlarca dolar kaptıran futbolcular soluğu Fatih Terim'in evinde alıyor.

Hatta bazı futbolcular şöyle diyor: “Paramızı alacağız, gerekirse Cumhurbaşkanımıza gideceğiz. Yardım isteyeceğiz. Bu işin peşini bırakmayacağız.”

Sahiden de futbolcuların Külliye’ye gittiğini, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya talimat verdiğini de okudunuz.

Umduklarını bulamayan futbolcular da soluğu bu kez savcılıkta alıyor...

İlk önce Selçuk İnan gidiyor ve şikâyetçi oluyor."