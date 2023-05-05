Banka Fatih Terim ile Seçil Erzan arasındaki ilişkiyi açıkladı

Futbol dünyasından ünlü isimlerin de olduğu 'Fatih Terim fonu' olarak bilinen milyon dolarlık vurgunda yeni gelişmeler yaşandı.

Fatih Altaylı'nın edindiği bilgiye göre, bankadan açıklama yapıldı.

Yapılan açıklama şu şekilde;

''Seçil Erzan, bankamızın şube müdürüdür ama kurduğu iddia edilen fon bankaya ait değildir, paralar bankamıza yatırılmamıştır ve yüksek getiri vadeden Seçil Erzan’a verilmiştir.

Seçil Erzan ile Terim arasında yakın bir dostluk ilişkisi vardır, Terim, bazen Erzan’ın Bozcaada’daki evinde misafir olarak kalmaktadır.

Futbol camiasındaki ünlü isimler de buraya Terim’in varlığına güvenerek para koymaktadır; ama bu bir bankacılık işi değil, bir saadet zinciridir ve yüksek getiri vaadiyle bu kişilerin kandırılmasının bankamız ile bir ilişkisi yoktur.

Bankanın kayıtlarında görünmeyen bu paraları ödemesi halinde banka sorumluları suç işlemiş olacaktır, bu yüzden de bu paraların ödenmesi mümkün değildir.''

(Fatih Altaylı)