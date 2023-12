Yiyemedikleri için pirzolanın fiyatını bilemediler. Alabildikleri için ekmeğin ve makarnanın fiyatını bildiler

AKP iktidarının yanlış ekonomi politikalarının sonucu vatandaşın sırtına yüklendikçe yükleniyor.

Yüksek enflasyon, doların yükselişi, zamların art arda gelmesi vatandaşın alım gücünü süpürge gibi çekti.

Ay sonunu getirmeye çalışan vatandaşlar ve emekliler makarna, ekmek, patates ile ayı tamamlamaya çalışıyor.

En çok zamlanan ürünlerden biri de beyaz et ve kırmızı et oldu. Pirzolanın fiyatı aldı başını gitti. En uygun ve ucuz pirzolanın kilosu 600 TL’yi aştı.

Vatandaş her gün ucuz et, döner, ekmek kuyruğuna girmek için can atıyor.

Bir sokak röportajında pirzolanın fiyatı soruldu. Gelen cevaplar AKP iktidarının yaratmış olduğumu yıkımı gözler önüne serdi.

“Pirzola kaç para şu anda” diye soran muhabire bir vatandaş, “500-600 Vardır vardır herhalde.“ dedi.

Bu cevap üzerine kesin bir yanıt isteyen muhabire vatandaş daha sonra “Bilmiyorum 550- 600 vardır.” Diye yanıt verdi.

Bu yanıtla da kesin cevap alamayan muhabir “Niye bilmiyorsun abi” diye sporu yöneltti.

Daha sonra muhabir ekmek ve makarnanın fiyatını sordu. Vatandaş ise makarna ve ekmeğin fiyatını bildi.

Muhabir, “Makarnanın fiyatını söyledin ekmeğin fiyatını söyledin pirzolanın fiyatını da söyle” deyince vatandaş” Ben pirzola almıyorum ki. Yiyemediğim için bilmiyorum” yanıtnı verdi.

Video sosyal medyanın da gündemine oturdu.