Yiyemedikleri için pirzolanın fiyatını bilemediler. Alabildikleri için ekmeğin ve makarnanın fiyatını bildiler

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Serhat Ağa
Yiyemedikleri için pirzolanın fiyatını bilemediler. Alabildikleri için ekmeğin ve makarnanın fiyatını bildiler
İktidarın yaratmış olduğu ekonomik yıkım vatandaşa yığıldı. Bir sokak röportajında herkes alabildiği için ekmeğin ve makarnanın fiyatını bilirken yiyemedikleri için pirzolanın fiyatına cevap veremediler.

AKP iktidarının yanlış ekonomi politikalarının sonucu vatandaşın sırtına yüklendikçe yükleniyor.

Yüksek enflasyon, doların yükselişi, zamların art arda gelmesi vatandaşın alım gücünü süpürge gibi çekti.

Ay sonunu getirmeye çalışan vatandaşlar ve emekliler makarna, ekmek, patates ile ayı tamamlamaya çalışıyor.

En çok zamlanan ürünlerden biri de beyaz et ve kırmızı et oldu. Pirzolanın fiyatı aldı başını gitti. En uygun ve ucuz pirzolanın kilosu 600 TL’yi aştı.

Vatandaş her gün ucuz et, döner, ekmek kuyruğuna girmek için can atıyor.

uokuhjl.jpg

Bir sokak röportajında pirzolanın fiyatı soruldu. Gelen cevaplar AKP iktidarının yaratmış olduğumu yıkımı gözler önüne serdi.

Pirzola kaç para şu anda” diye soran muhabire bir vatandaş, “500-600 Vardır vardır herhalde.“ dedi.

Bu cevap üzerine kesin bir yanıt isteyen muhabire vatandaş daha sonra “Bilmiyorum 550- 600 vardır.” Diye yanıt verdi.

Bu yanıtla da kesin cevap alamayan muhabir “Niye bilmiyorsun abi” diye sporu yöneltti.

Daha sonra muhabir ekmek ve makarnanın fiyatını sordu. Vatandaş ise makarna ve ekmeğin fiyatını bildi.

Muhabir, “Makarnanın fiyatını söyledin ekmeğin fiyatını söyledin pirzolanın fiyatını da söyle” deyince vatandaş” Ben pirzola almıyorum ki. Yiyemediğim için bilmiyorum” yanıtnı verdi.

Video sosyal medyanın da gündemine oturdu.

İlgili Haberler
Gram altında ağırlık oyunu ortaya çıktı. Kuyumcu açıkladı
Sokak röportajında yaşlı adam: "Sıkıntı dinde. Dini kullandık, her şeyi batırdık"
Sokak röportajında yaşlı adam: "Sıkıntı dinde. Dini kullandık, her şeyi batırdık"
Sokak röportajında konuşan şahıs: "Deprem açık giyinenler yüzünden oldu. Açık karılara sor. Ben yanlış konuşmuyorum."
Sokak röportajında konuşan şahıs: "Deprem açık giyinenler yüzünden oldu. Açık karılara sor. Ben yanlış konuşmuyorum."
Sokak röportajında sarıklı bir vatandaş: "Bu ülkede gelmiş geçmiş bir zeki insan var; o da Mustafa Kemal Atatürk’tür"
Sokak röportajında sarıklı bir vatandaş: "Bu ülkede gelmiş geçmiş bir zeki insan var; o da Mustafa Kemal Atatürk’tür"
Türkiye bu sokak röportajını konuşuyor. Sosyal çürüme cevabını veren kadının kim olduğu belli oldu
Son Haberler
Vücuttaki mikroplar bitiriyor. Kışı hastalıklardan uzak geçirmek isteyenlere müjde Sağlık
Vücuttaki mikroplar bitiriyor. Kışı hastalıklardan uzak geçirmek isteyenlere müjde
Emeklinin ağlatan feryadı. 'Ahımız oy verenlerin yedi sülalesinden çıksın' Gündem
Emeklinin ağlatan feryadı. 'Ahımız oy verenlerin yedi sülalesinden çıksın'
Yargıtay inceledi 'suratsız' ifadesini hakaretten saymadı Gündem
Yargıtay inceledi 'suratsız' ifadesini hakaretten saymadı
Celal Şengör 'Atatürk'e yalnızca Cengizhan ve Timur rakip olabilir' dedi Gündem
Celal Şengör 'Atatürk'e yalnızca Cengizhan ve Timur rakip olabilir' dedi
Kızılcık Şerbeti 45. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Magazin
Kızılcık Şerbeti 45. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Yapay zeka Fenerbahçe Galatasaray derbisini kazanacak tarafı açıkladı. Skor bile verdi Spor
Yapay zeka Fenerbahçe Galatasaray derbisini kazanacak tarafı açıkladı. Skor bile verdi
MSB Fırat Kalkanı bölgesinde 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı Gündem
MSB Fırat Kalkanı bölgesinde 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı