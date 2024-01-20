Ford’un en çok satan SUV modeli Kuga yenilendi

Amerikan otomotiv firması Ford, en çok satan SUV modeli yeni Kuga’yı yeniden tasarladı. Yeni Kuga, şaşırtıcı performansına ek olarak yeni nesil sürücü destek sistemlerini de sunuyor.

İÇİ VE DIŞI EVRİM GEÇİRDİ

Yeni Kuga'nın içi de dışı da yeni bir tasarımla evrim geçirdi. Akıllı Titanium ve sportif ST-Line benzersiz tasarım özellikleri ve farklı karakter özellikleriyle dikkat çekiyor.

Tam genişlikteki göz alıcı LED ışık çubuğu Ford’un Mavi Oval logosunu sergileyen yeni ön ızgara tasarımını çerçeveleyerek aracın gücünü ve amacını vurguluyor.

YENİ NESİL BİLGİ EĞLENCE SİSTEMİ VAR

Yeni Kuga’nın iç tasarımında önceki sisteme göre iki kat daha fazla bilgi işlem gücüne sahip Ford’un en yeni nesil SYNC 4 bilgi-eğlence sistemi yer alıyor. Akıllı telefonlarla sorunsuz entegre olan bu sistem; Apple CarPlay ve Android Auto ile ana uygulamalara ve bilgilere kablosuz erişim imkânı sağlıyor.

FordPass uygulamasıyla, yeni Kuga nerede olursa olsun, araçla bağlantıda kalmak, uzaktan aracı kontrol etmek ve araca dair güncel bilgilere erişmek mümkün. Kuga uzaktan araç kilitlerini açma, kilitleme ve uzaktan aracı çalıştırma/durdurma gibi ileri özelliklerle donatılıyor. Bağlanabilirlik özellikleri sayesinde araç konumu, depo doluluk oranı, lastik basıncı, güncel kilometre bilgisi ve motor yağı kalan ömür bilgisi gibi verilere FordPass uygulaması üzerinden rahatça erişilebiliyor.

SYNC 4 ayrıca güvenli ve emniyetli bağlantıları desteklemeye yardımcı olan Römork Bağlantı Kontrol Listesi ile sürücülerin yeni Kuga’nın çekme kabiliyetinden maksimum düzeyde yararlanmasını da destekliyor. Römork Çekme Navigasyonu ise SYNC 4 ile dar virajlardan, alçak köprülerden ve diğer engellerden kaçınmaya yardımcı olacak bir rota seçilebilmesi için sürücülerin araç ve römork boyutlarını sisteme girebilmesini sağlıyor.

EN İLERİ TEKNOLOJİYE SAHİP

Gelişmiş sürücü destek teknolojisi, en zorlu koşullarda bile kolay ve konforlu bir sürüşü destekliyor. Yeni nesil Adaptif Hız Kontrolü virajların ve kavşakların yanı sıra diğer trafik durumları için de otomatik olarak fren yapabiliyor. Öte yandan 360 derece kamera sistemi ön, arka ve yan kameraları kullanarak 360 derecelik bir perspektif oluşturuyor; böylece park etmeyi, römorku bağlamaya hazırlanmayı ve hatta otomatik oto yıkamayı kullanmayı kolaylaştırıyor.

Geri Fren Desteği, park alanlarından geri geri çıkarken görüş mesafesinin sınırlı olduğu durumlarda kullanılıyor. Bu özellik karşıdan yaklaşan yayaları ve araçları algılayarak sürücüyü uyarıyor ve araç çarpışma riski altındaysa otomatik olarak fren yapıyor.

Uzun Huzmeli Matrix LED farlar, karşıdan gelen sürücüler için parlamayı en aza indiren gelişmiş bir aydınlatma sistemi sunarken, aracın navigasyon verilerine göre farların ışık yayılımını akıllıca ayarlayarak gece sürüşü sırasında daha iyi görünürlük ve güvenlik sağlıyor.

İÇ TASARIMDA KONFOR VE RAHATLIK ÜST SEVİYEDE

Yeni Kuga’nın iç tasarımında kullanışlılığa odaklanılması sayesinde şehirde ve ötesinde maceralara atılmaya hazır bir konfor ve rahatlık seviyesi sunuluyor. İkinci sıradaki kayar koltuklar arkadaki yolcular için bacak mesafesini 1 metreye kadar artırabiliyor veya 150 litreye kadar ekstra bagaj hacmi yaratılabiliyor. Opsiyonel olarak seçilebilen konforlu koltuklar, en iyi şekilde bel desteği sağlıyor.

FABRİKASINDA HASSAS VE SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM GERÇEKLEŞİYOR

Gelişmiş aydınlatma teknolojisi, standart Otomatik Uzun Far Kontrolü de dahil tam LED farlarla sürücünün konforunu ve güvenini artırmaya yardımcı oluyor. Dinamik Piksel LED farlar navigasyon verilerini ve kameraları kullanarak yol işaretlerini okuyor; virajlarda, kavşaklarda ve dönel kavşaklarda ışık düzenini değiştirerek yayaları ve bisikletlileri daha iyi aydınlatıyor.

Yeni Kuga, Ford’un İspanya’daki ileri teknolojili Valencia fabrikasında üretiliyor. Bu tesiste parçaların 3D teknolojisiyle basılması sayesinde son derece hassas ve sürdürülebilir üretim gerçekleştiriliyor. Yapay zekâ, mühendislerle el ele çalışarak en yüksek kalite ve üretim standartlarını garanti ediyor.

Avrupa’da bu ay satışa sunulacak olan yeni Kuga, önümüzdeki dönemde de Türkiye’de müşterilerle buluşacak.