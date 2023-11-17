Faciadan dönüldü! Dünya açık kalan rögar kapağı skandalını konuşuyor

Dünyanın en büyük spor organizasyonlarından biri olan Formula 1 yarışının Las Vegas Grand Prix'sinde tarihe geçen bir skandal yaşandı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Faciadan dönüldü! Dünya açık kalan rögar kapağı skandalını konuşuyor

İlk antrenman seansında pistte bulunan bir rögar kapağı nedeniyle Ferrari pilotu Carlos Sainz neredeyse büyük bir kaza yapacaktı.

Aracında büyük bir hasar meydana gelen Ferrari pilotu skandal sonrası isyan etti.

Sainz, aracının alt kısmını bir rögar kapağına çarpması sonucunda aracın güç ünitesi kapandı.

Sainz'ın yaşadığı sorunun ardından pist üstünde çalışmalar yapılırken antrenman seansının devam etmeyeceği açıklandı.

f-iovjybcaarw09.jpg

Konuyla ilgili Ferrari takım patronu Fredrik Vasseur, "Formula 1 için bu durum kabul edilemez" açıklamasında bulundu.

f-iou9awiaedxoq.jpg

CEZA KAZA YAPAN SAINZ'E KESİLDİ

Carlos Sainz'ın, parça değiştirdiği için ceza alacağı açıklandı.

Ünlü pilot her ne kadar pist hatası yüzünden kaza yapmış olsa da, hakem heyeti Sainz’ın ceza alacağını açıkladı.

f-in0t9xaaaqivb.jpg

Hakemler, “Kurallar izin verseydi, bu cezayı vermeyeceklerini” de vurguladı.

YARIŞ PROGRAMI DEĞİŞTİ

İlk antrenman seansının sona ermesinden sonra Uluslararası Otomobil Federasyonu (FİA), ikinci antrenman seansının ertelendiğini duyurdu.

İlgili Haberler
Formula 1'de pole Verstappen'in
Formula 1'de pole Verstappen'in
Formula 1'de pole Lecrerc'in
Formula 1'de pole Lecrerc'in
Formula 1'de sıradaki durak Meksika
Formula 1'de sıradaki durak Meksika
Formula 1'de Verstappen üst üste 3. kez şampiyon
Formula 1'de Verstappen üst üste 3. kez şampiyon
Formula 1'in sıradaki durağı belli oldu
Formula 1'in sıradaki durağı belli oldu
Formula 1 pistine yarış sırasında giren bukalemunu Alonso ezdi geçti
Öne Çıkanlar
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 17 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 17 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 16 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 16 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
Şener Üşümezsoy yolların çatlayıp yarıklardan lavların çıktığı yeri açıkladı
Şener Üşümezsoy yolların çatlayıp yarıklardan lavların çıktığı yeri açıkladı
MasterChef All Star 152. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 152. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Metin Uca kimdir? Metin Uca neden öldü?
Metin Uca kimdir? Metin Uca neden öldü?
AKP’li Ravza Kavakçı’nın istediği kararı vermeyen hakime soruşturma!
AKP’li Ravza Kavakçı’nın istediği kararı vermeyen hakime soruşturma!
Son Haberler
Almanya'da 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu Dünya
Almanya'da 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu
Datça’da 4.1 büyüklüğünde deprem Gündem
Datça’da 4.1 büyüklüğünde deprem
Erzincan'da 14 zehir taciri yakalandı Gündem
Erzincan'da 14 zehir taciri yakalandı
Bozcaada ve Gökçeada’ya feribot seferlerine fırtına engeli Gündem
Bozcaada ve Gökçeada’ya feribot seferlerine fırtına engeli
Trabzon'un yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı Gündem
Trabzon'un yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı
Çağlar Ertuğrul'dan evlilik açıklaması. “Bu devirde zor demişti” Magazin
Çağlar Ertuğrul'dan evlilik açıklaması. “Bu devirde zor demişti”
Rusya LGBT yasaklansın istiyor Dünya
Rusya LGBT yasaklansın istiyor