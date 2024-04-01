Formula 1'den dev satın alma. 3.6 milyar sterlin ödediler

Liberty Media, Formula 1’in sahibi olarak, MotoGP’yi bünyesine katmak için 3,6 milyar sterlin değerinde bir anlaşma imzaladı.

2017’de Formula 1’i satın alan Amerikan medya devi, MotoGP’nin 1992’den beri sahibi olan İspanyol şirketi Dorna Sports’un yaklaşık %86’lık hissesini alarak spor dünyasındaki varlığını güçlendirdi.

Anlaşmanın yıl sonuna dek resmi olarak tamamlanması öngörülüyor.

İlk defa 1949 yılında altı yarışlık bir sezon olarak başlayan ve şu anda beş kıtada yirmi yarışlık bir takvimle düzenlenen MotoGP, dünyanın en prestijli motosiklet yarış organizasyonu olarak kabul ediliyor.