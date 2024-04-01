Erol Bulut ders verdi

Erol Bulut yönetimindeki Cardiff City; İngiltere Championship 40. haftasında çok önemli bir galibiyete imza attı.
Cardiff City; Coventry deplasmanında 2-1'lik skorla kazandı, normal sezonun tamamlanmasına 6 maç kala umutlandı.
Cardiff City'ye galibiyeti getiren golleri 29 ve 67. dakikalarda Liam Kitching (KK), Coventry'nin golünü 22. dakikada Ellis Simms kaydetti.
Cardiff City bu galibiyetle 56 puana yükseldi. Coventry ise aldığı yenlgi sonrası 60 puanda kaldı.
Erol Bulut'un çalıştırdığı Cardiff City'nin bir sonraki maçtaki rakibi Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City.
Coventry de yine evinde Leeds United'ı ağırlayacak.
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