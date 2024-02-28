Formula 1'in Türkiye yayıncısı belli oldu

BeIN Sports, 2024 yılından itibaren Formula 1'in yanı sıra F2, F3, Porsche Supercup ve F1 Academy'nin tüm seanslarını ve sıralamalarını da ekrana getirecek.

beIN MEDIA GROUP, FIA Formula 1 Dünya Şampiyonası’nın Türkiye ve ayrıca MENA (Orta Doğu ve Kuzey Afrika) bölgesinde yer alan 24 ülkede 2024 sezonundan başlayarak 2033 yılına kadar yayın haklarının sahibi oldu.

10 yıllık anlaşma ile Türkiye (DIGITURK) ve MENA’da beIN SPORTS ve beIN’in OTT platformu TOD’a abone olanlar, deneyimli isimlerin ayrıntılı analizleriyle antrenman turları, sıralama turları ve F1 Sprint ve Grand Prix’leri izleyebilecek. Türkiye ve MENA’daki sporseverler tüm yarışları beIN SPORTS üzerinden de 4K / UHD kalitesinde izleyebilecekler. F2 ve F3 yarışları da canlı ve özel yayınlanacak.

Anlaşma MENA bölgesi için özel bir içerik ortaklığını da içeriyor ve Formula 1 ile beIN ilk kez bölgedeki geniş ve tutkulu izleyici kitlesine özel olarak odaklanan içerikler oluşturmak için birlikte çalışacak. Bu kapsamda Doha, beIN’in dünya lideri prodüksiyon imkanlarından güç alan özel bir bölgesel içerik üretim merkezi haline gelecek.

Aksiyon dolu 2024 sezonu, 24 yarışlık rekor bir takvime sahip olacak ve sezon MENA’da başlayıp bitecek. 29 Şubat’ta Bahreyn’de başlayacak sezonun açılış yarışının ardından mart ayında Suudi Arabistan, kasım ayında Katar ve aralık ayında da sezonun son yarışı olan Abu Dubai takip edecek.