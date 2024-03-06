Dünyaca ünlü Formula 1 pilotunu sevindiren olay. 28 yıl sonra ortaya çıktı

1995 yılında İtalya'da San Marino Grand Prix'si sonrasında iki Formula 1 pilotunun Ferrarisi kaybolmuştu. Ancak kırmızı Ferrari F512M model aracın sahibi olan Gerhard Berger'in Ferrari'sinin 28 yıl sonra bulunduğu duyuruldu.

Japonya ve İngiltere arasında gitti geldi

MET'in açıklamasına göre, 2023 yılında Birleşik Krallık'ta bir aracı komisyonla ABD'li bir alıcıya satan Ferrari, aracın çalıntı olduğunu belirleyen bir rapor hazırladı. Organize Araç Suçları Birimi'nde görevli polisler, detaylı araştırmalar sonucunda aracın geçmişini belirledi ve aracın çalındıktan sonra Japonya'ya götürüldüğü, 2023'ün sonunda da İngiltere'ye geldiği anlaşıldı.

Ferrari'nin peşine düştüler

Sonra, 4 gün içinde aracın sahibini buldular ve Gerhard Berger'in Ferrari'sini takip ettiler. Aracı İngiltere'den çıkarmalarını engellemek için aracı MET'e devrettiler.

Soruşturmayı yapan polis memuru Mike Pilbeam, konuyla ilgili şöyle dedi:

Yaklaşık 350 bin sterlin değerindeki Ferrari, 28 yıldır kayıptı. Soruşturmalarımız çok dikkatliydi ve dünyanın her yerinden yetkililerle irtibat kurduk. Ulusal Suç Ajansı'nın (NCA) yanında Ferrari ve uluslararası otomobil bayileriyle de iş birliği yaptık. Bu iş birliği sayesinde aracın geçmişini çözdük ve ülkeden çıkmasını önledik.