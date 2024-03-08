Arabistan'da ilk cebe Max Verstappen yerleşti

Kaynak: AA
Arabistan'da ilk cebe Max Verstappen yerleşti
Formula 1'de takvimin ikinci yarışı olan Suudi Arabistan Grand Prix'sinde pole pozisyonunun sahibi Max Verstappen.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun ikinci ayağı Suudi Arabistan Grand Prix'sine, Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen ilk sıradan star alacak.

Cidde kentinde yer alan 6,1 kilometre uzunluğundaki Corniche Pisti'nde 50 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turlarında, 1.27.472'lik derece elde eden Verstappen, ilk cebe yerleşti.

Hollandalı sürücünün 0.319 saniye arkasında Monakolu Charles Leclerc (Ferrari) ikinci, liderin 0.335 saniye gerisinde Meksikalı Sergio Perez (Red Bull) ise üçüncü sırayı aldı.

Suudi Arabistan Grand Prix'si 9 Mart Cumartesi (yarın) saat 20.00'de koşulacak.

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