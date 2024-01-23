45 yıl sonra Formula 1'den tarihi karar

Formula 1'den verilen bilgiye göre, "İspanya Grand Prix'si, 2026'dan 2035'e kadar Madrid'de gerçekleştirilecek" denildi.

Yarış takviminde bir değişiklik olup olmadığı henüz belli değil.

45 YIL ARADAN SONRA

Madrid'in 45 yıl aradan sonra Formula 1 yarışlarına ev sahipliği yapacak olan anlaşmanın tanıtımı, IFEMA Fuar Alanı'nda yapıldı.

Anlaşmaya göre Madrid pisti, 2026'dan 2035'e kadar Formula 1 yarış takviminde yer alacak.

FIA tarafından onaylanması beklenen Madrid pistinin taslağına göre 5 bin 474 metre uzunluğunda, 20 virajlı, 8 üst geçitli, 2 tünelli, 4 sollama noktalı bir pist olacak ve sıralama turu ortalama 1 dakika 32 saniye sürecek.

Pistin toplam kapasitesi 110 bin seyirci olacak ve tamamen özel girişimle inşa edilecek.

Formula 1'in Madrid'e gelmesiyle kentin yıllık yaklaşık 450 milyon avro ekonomik fayda sağlayacağı ifade edildi.

Formula 1 yarışları Madrid'de en son 1981 yılında, başkentten 30 kilometre uzaklıktaki San Sebastian de los Reyes bölgesindeki Jarama Pisti'nde düzenlenmişti.