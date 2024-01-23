45 yıl sonra Formula 1'den tarihi karar

Kaynak: AA
45 yıl sonra Formula 1'den tarihi karar
İspanya'nın başkenti Madrid, 2026 yılından itibaren Formula 1 yarış takviminde bulunacak.

Formula 1'den verilen bilgiye göre, "İspanya Grand Prix'si, 2026'dan 2035'e kadar Madrid'de gerçekleştirilecek" denildi.

Yarış takviminde bir değişiklik olup olmadığı henüz belli değil.

45 YIL ARADAN SONRA

Madrid'in 45 yıl aradan sonra Formula 1 yarışlarına ev sahipliği yapacak olan anlaşmanın tanıtımı, IFEMA Fuar Alanı'nda yapıldı.

Anlaşmaya göre Madrid pisti, 2026'dan 2035'e kadar Formula 1 yarış takviminde yer alacak.

FIA tarafından onaylanması beklenen Madrid pistinin taslağına göre 5 bin 474 metre uzunluğunda, 20 virajlı, 8 üst geçitli, 2 tünelli, 4 sollama noktalı bir pist olacak ve sıralama turu ortalama 1 dakika 32 saniye sürecek.
Pistin toplam kapasitesi 110 bin seyirci olacak ve tamamen özel girişimle inşa edilecek.

Formula 1'in Madrid'e gelmesiyle kentin yıllık yaklaşık 450 milyon avro ekonomik fayda sağlayacağı ifade edildi.

Formula 1 yarışları Madrid'de en son 1981 yılında, başkentten 30 kilometre uzaklıktaki San Sebastian de los Reyes bölgesindeki Jarama Pisti'nde düzenlenmişti.

İlgili Haberler
'Asker Bülent' ve gazi Osman Çakmak Sivasspor'un başarısı için birleşti
'Asker Bülent' ve gazi Osman Çakmak Sivasspor'un başarısı için birleşti
Formula 1'de sezonun son yarışında kazanan yine Max Verstappen
Formula 1'in efsanesi Alonso katamaran kaptanı oldu
Formula 1'de faciadan dönüldü! Dünya açık kalan rögar kapağı skandalını konuşuyor
Formula 1'de pole Verstappen'in
Formula 1'de pole Verstappen'in
Formula 1'de pole Lecrerc'in
Formula 1'de pole Lecrerc'in
Son Haberler
Kazadan sonra söylediği söz arkadaşını gülme krizine soktu! Ölümden döndü telefona sarıldı Yerel Haberler
Kazadan sonra söylediği söz arkadaşını gülme krizine soktu! Ölümden döndü telefona sarıldı
Evde ruj yapılır mı? Evde nasıl ruj yapılır? Keşfet
Evde ruj yapılır mı? Evde nasıl ruj yapılır?
Uçakta korku dolu anlar. Hakim hostese yumruk attı olay çıkardı Gündem
Uçakta korku dolu anlar. Hakim hostese yumruk attı olay çıkardı
Kazakistan’da da hissedilen depremin görüntüleri ortaya çıktı Dünya
Kazakistan’da da hissedilen depremin görüntüleri ortaya çıktı
Kırmızı etin tadını unutan vatandaş tavuk da yiyemeyecek Ekonomi
Kırmızı etin tadını unutan vatandaş tavuk da yiyemeyecek
Ali Koç’a karşı Sabancı! Saadettin Saran’ın listesi belli oldu Spor
Ali Koç’a karşı Sabancı! Saadettin Saran’ın listesi belli oldu
Nijerya plastik çatal kaşık ve tabak kullanımını yasakladı. Bakın gerekçe neymiş Dünya
Nijerya plastik çatal kaşık ve tabak kullanımını yasakladı. Bakın gerekçe neymiş