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Öğretim görevlisi karısını öğrencisiyle yatakta yakaladı

Kenya’da eşinin kendisini aldattığından şüphelenen öğretim görevlisi adam, otelde eşini öğrencisiyle bastı.

Haber Giriş: 25 Kasım 2022 Cuma - 12:28
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Fotoğraflarını çekip internette yayınladı. Öğretim görevlisi karısını öğrencisiyle yatakta bastı

Öğretim görevlisi karısını öğrencisiyle yatakta yakaladı
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TELE1'de yer alan habere göre, yerel kaynaklara konuşan tıp fakültesi hoca, karısının eve gelmediği günler öğrencisinin de derslere katılmadığını fakat, eşinin ilişki yaşadığı kişinin öğrencisi olma ihtimalini düşünmediğini söyledi.



FOTOĞRAFLARINI ÇEKİP YAYIMLADI
Karısını öğrencisi ile basan öğretim görevlisi, şiddet uygulamak yerine karısının ve öğrencisinin fotoğraflarını çekip internet üzerinden yayımladı. Hocanın, fotoğraflarda eşinin yüzünü kapatmaya çalıştığı görülüyor.



ŞÜPHELENİNCE TAKİBE ALDI
Hocanın eşini kendisine aldattığında şüphelendiği fakat kanıt olmadığı için eşini bir şekilde takibe aldırdığı belirtildi.

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