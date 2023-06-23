Fotoğraftaki kadın sanatçıyı tanıdınız mı? Giydiği ayakkabıya dikkatli bakın

Yönetmenliğini Metin Erksan'ın yaptığı 1963 yılı yapımı "Susuz Yaz" filminin set arasında çekilen bir fotoğraf, instagram’da ‘eskilerden.gelen’ sayfasında yayınlandı. Başrollerinde Erol Taş ve Ulvi Doğan’ın yer aldığı filmin kadın oyuncusu ise merak konusu oldu.

Fotoğraftaki kadın sanatçı Yeşilçam'ın “Dört Yapraklı Yoncası”ndan biri olan Hülya Koçyiğit.

Sinemaya 1963 yapımı "Susuz Yaz" ile adım atan Hülya Koçyiğit, bu filmle beraber Berlin'den Altın Ayı kazandı.

HÜLYA KOÇYİĞİT SUSUZ YAZ’LA DOĞDU

O dönem Ses dergisinin Kapak Yıldızı Müsabakası’nı kazanan Hülya Koçyiğit, Türkan Şoray’ın rolü kabul etmemesiyle birlikte oyunculuk hayatına Türkiye’nin en önemli filmlerinden biriyle kariyerine başlamış oldu.

“EVLADINI KUCAKLAR GİBİ SAHİP ÇIKTI”

Koçyiğit, bir röportajında filmle ilgili şöyle konuşmuştu: Berlin'den ‘Altın Ayı’ ödülü almamız bana büyük sürpriz oldu. Erol Taş filmde evladını kucaklar gibi sahip çıktı bana. Erol Taş'ın hayatımda ayrı bir yeri var. Türk sinemasının en renkli aktörlerinden biriydi.

200'e yakın filmde rol alan Hülya Koçyiğit, özellikle kadınların sorunlarını anlatan filmlere öncelik verdiğini ifade etmişti.

SUSUZ YAZ'A ‘ALTIN AYI’ ÖDÜLÜ

Susuz Yaz 1963 yapımı dramatik Türk filmi. Yönetmenliğini Metin Erksan'ın yaptığı filmin senaryosunu yine Erksan, Necati Cumalı'nın 1962'de yazdığı aynı adlı hikâyesinden uyarlayıp yazmıştır. Filmin başlıca rollerinde Erol Taş, Hülya Koçyiğit ve aynı zamanda filmin yapımcısı da olan Ulvi Doğan oynamışlardır.

1964 Berlin Film Festivali'nde Altın Ayı ödülü almış ilk Türkiye yapımı film olan Susuz Yaz, Ege köyünde yaşayan Osman ve Hasan adlı iki kardeşe ait topraktan çıkan suyun köydeki dengeleri nasıl değiştirdiğini anlatır.

SANSÜRE UĞRADI

"Susuz Yaz", "filmdeki kadın, ölen kocasının erkek kardeşiyle evlenince Türkleri kötülüyor" gerekçesiyle sansürlenmişti.

100 YILIN BİRİNCİSİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın, Türk sinemasının 100. yılı anısına gerçekleştirdiği oylamada en iyi film 1963 yapımı ‘Susuz Yaz’ olmuştu.