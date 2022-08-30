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İsmail Küçükkaya'nın Halk TV'de sunacağı programın ismi belli oldu

FOX TV'den Halk TV'ye transfer olan gazeteci İsmail Küçükkaya'nın 12 Eylül'den itibaren Halk TV'de sunacağı programın ismi belli oldu...

Haber Giriş: 30 Ağustos 2022 Salı - 21:48
Son Güncelleme: 30 Ağustos 2022 Salı - 22:04
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FOX TV'den Halk TV'ye transfer İsmail Küçükkaya'nın sunacağı programın ismi belli oldu

İsmail Küçükkaya'nın Halk TV'de sunacağı programın ismi belli oldu
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FOX TV'den Halk TV'ye transfer olan gazeteci İsmail Küçükkaya 12 Eylül'den itibaren izleyicisiyle buluşacak.

Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu, dün akşam yaptığı açıklamada, İsmail Küçükkaya’nın Halk TV’de yayınlarına devam edeceğini duyurmuştu.

SUNACAĞI PROGRAMIN İSMİ BELLİ OLDU 

Küçükkaya'nın sunacağı programın ismi belli oldu.

'İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah' ismiyle yayınlanacak program, 12 Eylül'den itibaren hafta içi her sabah saat 08.00 ile 11.00 saatleri arasında Halk TV'de olacak.

 

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