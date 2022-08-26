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FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın yerine gelen isim belli oldu

İsmail Küçükkaya'nın ayrılığının ardından sabah haberlerini kimin sunacağı tartışma konusu olmuştu. Kanal, Küçükkaya’nın yerine sabah haberlerini sunması için İlker Karagöz’ü getirdi.

Haber Giriş: 26 Ağustos 2022 Cuma - 11:10
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FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın yerine gelen isim belli oldu: Yerine İlker Karagöz gelecek

FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın yerine gelen isim belli oldu
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FOX TV’den ayrılarak, Halk TV’ye transfer olan İsmail Küçükkaya’nın ayrılığının ardından sabah haberlerini hangi habercinin sunacağı merak ediliyordu. Küçükkaya’nın yerine gelen isim belli oldu.

İLKER KARAGÖZ SUNACAK

MedyaRadar’dan alınan bilgilere göre; sabah haberlerini artık İlker Karagöz sunacak.

İlker Karagöz, FOX TV’de hafta sonları yayınlanan Çalar Saat programının sunuculuğunu yapıyordu. Karagöz’ün sunacağı programın adı İlker Karagöz ile Çalar Saat olacak. Karagöz’ün programdaki ilk konuğu ise FOX Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk olacak.

İLKER KARAGÖZ KİMDİR?

İlker Karagöz, 18 Mart 1980’de Muş’ta dünyaya gelmiştiri. Tam adı Arda İlker Karagöz olan Karagöz, aslen Çanakkalelidir. İlker Karagöz 1998 yılında Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü mezunudur. 2001 senesinde ATV ekranlarında staja başlayan İlker Karagöz, üniversiteden mezun olduktan sonra kanalda kadroya geçiş yapmıştır. 2007'nin şubat ayında Fox TV'ye transfer olmuştur. Bir dönem ATV'de muhabirlik yapan İlker Karagöz, Fox Ankara Haber Merkezi'nde parlamento muhabiri olarak çalışmıştır. Kendisi gibi haber sektöründe bulunan Damla Ünler Karagöz ile evlidir. 2 çocuğu vardır. Mart 2017'den beri Doğan Şentürk yönetimindeki FOX Haber'de hafta sonu sabah haberlerini sunmaktadır.

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tomris
26.08.2022 15:27
ilker daha iyidir ismailden  
 
Malatya malatya
26.08.2022 12:54
İlker karagöz,e yakışırdı çok iyi oldu hayırlı olsun başarılar diliyorum  
 
Çetin Karaşahin
26.08.2022 12:11
Nevşin Mengü yakışırdı  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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